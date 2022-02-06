Жительницы Шелехова перечислили аферистам по миллиону

Мошенники заманивают жертву не только обещанием быстрой и большой прибыли, но и названиями известных компаний



35-летняя шелеховчанка нашла рекламу брокерской фирмы в Интернете и оставила номер своего телефона. Изначально мошенники попросили её перечислить небольшую сумму. Когда женщина увидела «дивиденды» на банковской карте, то добавила на брокерский счёт ещё 270 тысяч рублей. Через неделю собеседники рассказали об уникальном предложении, в рамках которого можно было купить по выигрышной цене акции известной недродобывающей компании. Взяв кредит, потерпевшая перевела необходимую сумму, после чего объявление, как и сайт-ловушка, исчезли, а телефон мошенников оказался вне зоны доступа. Осознав, что в совокупности перевела преступникам миллион рублей, она обратилась за помощью в полицию.



Как сообщили в ГУ МВД РФ по Иркутской области, во втором случае работнику одного из образовательных учреждений предложили дополнительный заработок в Интернете. 40-летняя женщина скачала на телефон специальную программу, под диктовку мошенников выполнила ряд операций со своими банковскими картами, при этом не подозревая, что всё, что она делает на экране телефона, отображается у аферистов. Таким образом, со счёта заявительницы списалось 10 тысяч рублей, в дальнейшем ещё порядка 50 тысяч рублей и в общей сложности около миллиона рублей.



- Лёгких денег не бывает. Мошенники заманивают жертву не только обещанием быстрой и большой прибыли, но и названиями известных на всю страну компаний. Однако прежде чем расставаться с финансами, надо проконсультироваться хотя бы с близкими людьми или специалистами в области инвестирования, - поделилась Ирина Кулиева, следователь ОМВД России по Шелеховскому району.

