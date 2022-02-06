 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 февраля

05 февраля

04 февраля

Популярное

Жительницы Шелехова перечислили аферистам по миллиону

Жительницы Шелехова перечислили аферистам по миллиону
Общество,  Фото:pixabay.com
Мошенники заманивают жертву не только обещанием быстрой и большой прибыли, но и названиями известных компаний

35-летняя шелеховчанка нашла рекламу брокерской фирмы в Интернете и оставила номер своего телефона. Изначально мошенники попросили её перечислить небольшую сумму. Когда женщина увидела «дивиденды» на банковской карте, то добавила на брокерский счёт ещё 270 тысяч рублей. Через неделю собеседники рассказали об уникальном предложении, в рамках которого можно было купить по выигрышной цене акции известной недродобывающей компании. Взяв кредит, потерпевшая перевела необходимую сумму, после чего объявление, как и сайт-ловушка, исчезли, а телефон мошенников оказался вне зоны доступа. Осознав, что в совокупности перевела преступникам миллион рублей, она обратилась за помощью в полицию.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Иркутской области, во втором случае работнику одного из образовательных учреждений предложили дополнительный заработок в Интернете. 40-летняя женщина скачала на телефон специальную программу, под диктовку мошенников выполнила ряд операций со своими банковскими картами, при этом не подозревая, что всё, что она делает на экране телефона, отображается у аферистов. Таким образом, со счёта заявительницы списалось 10 тысяч рублей, в дальнейшем ещё порядка 50 тысяч рублей и в общей сложности около миллиона рублей.

- Лёгких денег не бывает. Мошенники заманивают жертву не только обещанием быстрой и большой прибыли, но и названиями известных на всю страну компаний. Однако прежде чем расставаться с финансами, надо проконсультироваться хотя бы с близкими людьми или специалистами в области инвестирования, - поделилась Ирина Кулиева, следователь ОМВД России по Шелеховскому району.
мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятский лама рассказал о значении хадаков
Бурятский лама рассказал о значении хадаков
Общество, 06.02.2022
По его словам, испорченные, старые хадаки держать дома нельзя
Жительница Бурятии отмечает сегодня столетний юбилей
Жительница Бурятии отмечает сегодня столетний юбилей
Общество, 06.02.2022
За свою трудовую деятельность Ксения Ивановна награждена почётными грамотами, является ветераном труда
В Бурятии заработает «горячая линия» по качеству парфюмерно-косметической продукции
В Бурятии заработает «горячая линия» по качеству парфюмерно-косметической продукции
Общество, 06.02.2022
Специалисты проконсультируют жителей, дадут рекомендации по её выбору, порядку её возврата
Иркутянин избил 88-летнюю мать до смерти
Иркутянин избил 88-летнюю мать до смерти
Общество, 06.02.2022
На допросе мужчина признался в содеянном
В Улан-Удэ по-зимнему тепло
В Улан-Удэ по-зимнему тепло
Общество, 06.02.2022
Днём в столице Бурятии всего -7
В Улан-Удэ выберут лучших молодых оперных певцов
В Улан-Удэ выберут лучших молодых оперных певцов
Общество, 05.02.2022
Бурятия примет международный конкурс молодых вокалистов «Мужские голоса»
Ординаторы, обучающиеся в Иркутске, пришли на помощь медикам Бурятии
Ординаторы, обучающиеся в Иркутске, пришли на помощь медикам Бурятии
Общество, 05.02.2022
С коронавирусом борются более пяти тысяч медиков
В Иркутской области создадут семейные многофункциональные центры
В Иркутской области создадут семейные многофункциональные центры
Общество, 05.02.2022
4 соцучреждения региона станут участниками пилотного проекта
Фотоархив: Улан-Удэ 2016. Часть 1
Фотоархив: Улан-Удэ 2016. Часть 1
Общество, 05.02.2022
Каким был год Обезьяны - в подборке фотографий Сергея Тарасенко

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^