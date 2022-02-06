Иркутянин избил 88-летнюю мать до смерти

На допросе мужчина признался в содеянном



В Иркутске предъявлено обвинение 54-летнему мужчине в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть человека.



По версии следствия, в конце января пьяный мужчина умышленно причинил своей 88-летней матери различные телесные повреждения. Женщина скончалась от тупой травмы грудной клетки, множественных переломов ребер.



Следователями СК подозреваемый в преступлении был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Кировским районным судом Иркутска ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



- С обвиняемым проводятся необходимые следственные действия. На допросе мужчина признался в содеянном. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.

