На допросе мужчина признался в содеянном
В Иркутске предъявлено обвинение 54-летнему мужчине в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть человека.
По версии следствия, в конце января пьяный мужчина умышленно причинил своей 88-летней матери различные телесные повреждения. Женщина скончалась от тупой травмы грудной клетки, множественных переломов ребер.
Следователями СК подозреваемый в преступлении был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Кировским районным судом Иркутска ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
- С обвиняемым проводятся необходимые следственные действия. На допросе мужчина признался в содеянном. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.
Иркутянин избил 88-летнюю мать до смерти
Общество, Фото:
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