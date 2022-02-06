В Улан-Удэ по-зимнему тепло

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Днём в столице Бурятии всего -7



По данным Бурятского гидрометцентра, 6 февраля по республике облачно, местами небольшой снег, днём по Прибайкалью умеренные снегопады. Ветер западный 3-8, днём в отдельных районах до 13 м/с.



Температура ночью -22,-27, местами -15,-20, по северу -29,-34, днём -12,-17, местами до -5, по северу -16,-21.



В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура ночью -19,-21, днём -7,-9.

