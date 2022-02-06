 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 февраля

05 февраля

04 февраля

Популярное

В Улан-Удэ по-зимнему тепло

В Улан-Удэ по-зимнему тепло
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Днём в столице Бурятии всего -7

По данным Бурятского гидрометцентра, 6 февраля по республике облачно, местами небольшой снег, днём по Прибайкалью умеренные снегопады. Ветер западный 3-8, днём в отдельных районах до 13 м/с.

Температура ночью -22,-27, местами -15,-20, по северу -29,-34, днём -12,-17, местами до -5, по северу -16,-21.

В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура ночью -19,-21, днём -7,-9.
прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ по-зимнему тепло
В Улан-Удэ по-зимнему тепло
Общество, 06.02.2022
Днём в столице Бурятии всего -7
В Улан-Удэ выберут лучших молодых оперных певцов
В Улан-Удэ выберут лучших молодых оперных певцов
Общество, 05.02.2022
Бурятия примет международный конкурс молодых вокалистов «Мужские голоса»
Ординаторы, обучающиеся в Иркутске, пришли на помощь медикам Бурятии
Ординаторы, обучающиеся в Иркутске, пришли на помощь медикам Бурятии
Общество, 05.02.2022
С коронавирусом борются более пяти тысяч медиков
В Иркутской области создадут семейные многофункциональные центры
В Иркутской области создадут семейные многофункциональные центры
Общество, 05.02.2022
4 соцучреждения региона станут участниками пилотного проекта
Фотоархив: Улан-Удэ 2016. Часть 1
Фотоархив: Улан-Удэ 2016. Часть 1
Общество, 05.02.2022
Каким был год Обезьяны - в подборке фотографий Сергея Тарасенко
В Улан-Удэ лошади переходили дорогу по «зебре»
В Улан-Удэ лошади переходили дорогу по «зебре»
Общество, 05.02.2022
Животных видели на Левом берегу
Силач из Бурятии поставил очередной мировой рекорд
Силач из Бурятии поставил очередной мировой рекорд
Общество, 05.02.2022
Этот рекорд стал седьмым на счету Рафаэля Кулиева
В Бурятии переселят около 90 семей бамовцев
В Бурятии переселят около 90 семей бамовцев
Общество, 05.02.2022
Из аварийного жилья съедут жители Северобайкальска, Муйского и Северо-Байкальского районов
Московское метро выпустило «Тройку» с Тункинским нацпарком
Московское метро выпустило «Тройку» с Тункинским нацпарком
Общество, 05.02.2022
Карты в продаже появятся в понедельник
Глава Бурятии: «Поддержка бизнеса и аграриев будет увеличена»
Глава Бурятии: «Поддержка бизнеса и аграриев будет увеличена»
Общество, 05.02.2022
Алексей Цыденов поделился итогами встречи с предпринимателями 
Выпущены почтовые открытки «From Buryatia with love»
Выпущены почтовые открытки «From Buryatia with love»
Общество, 05.02.2022
Открытки идут вместе с марками
В Иркутской области состоится гонка «Лыжня России»
В Иркутской области состоится гонка «Лыжня России»
Общество, 05.02.2022
Соревнования проведут без центрального массового старта
Коронавирус в Бурятии перешагнул отметку в 96 тысяч
Коронавирус в Бурятии перешагнул отметку в 96 тысяч
Общество, 05.02.2022
В республике вновь выявили более 1600 заражённых за сутки 
В Улан-Удэ открылась ещё одна выставка, посвящённая Сагалгаану
В Улан-Удэ открылась ещё одна выставка, посвящённая Сагалгаану
Общество, 05.02.2022
На ней представлены вещи кочевого быта бурят и предметы буддийского культа

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^