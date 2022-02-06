Днём в столице Бурятии всего -7
По данным Бурятского гидрометцентра, 6 февраля по республике облачно, местами небольшой снег, днём по Прибайкалью умеренные снегопады. Ветер западный 3-8, днём в отдельных районах до 13 м/с.
Температура ночью -22,-27, местами -15,-20, по северу -29,-34, днём -12,-17, местами до -5, по северу -16,-21.
В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура ночью -19,-21, днём -7,-9.
В Улан-Удэ по-зимнему тепло
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Общество, 06.02.2022
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