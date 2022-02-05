Московское метро выпустило «Тройку» с Тункинским нацпарком

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Карта «Тройка» — это электронная транспортная карта города Москвы с возможностью пополнения и использования на любом виде общественного транспорта. Изначально была представлена в виде пластиковой карты синего цвета с изображением трех белых коней, либо с другим изображением, приуроченным к какому-либо празднику или событию.



Существуют альтернативные «карты» в виде брелоков, браслетов, колец, а так же виртуальных мобильных карт с системой оплаты посредством технологии NFC.



Московский метрополитен продолжает выпуск серии транспортных карт с российскими национальными парками.7 февраля в кассах и автоматах станций Кольцевой линии метро появится новая «Тройка», посвящённая национальному парку «Тункинский» в Бурятия. Тираж – всего 10 тысяч штук.- Коллекционеры уже наготове. У них уже есть московский «Лосиный остров», дальневосточная «Земля леопарда», якутские «Ленские столбы» и забайкальская «Чивыркуйская сказка», - сообщили Агентстве стратегических инициатив.По статистике такие карты исчезают из продажи буквально за часы. Так что те, кто в Москве, планируйте утро 7 февраля. Кассы метро открываются с 5:30 утра.