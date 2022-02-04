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Жители Усть-Ордынского округа получили новые ведомственные награды

Жители Усть-Ордынского округа получили новые ведомственные награды
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Награждение прошло в первый день Сагаалгана

Жителей Усть-Ордынского Бурятского округа (УОБО) впервые наградили знаками отличия «За заслуги перед Усть-Ордынским Бурятским округом». В торжественной обстановке в первый день Белого месяца знаки отличия были вручены директору Харатской общеобразовательной школы Эхирит-Булагатского района Сергею Коваленкову и депутату Думы Осинского района Виктору Богданову. В ближайшее время такой же знак будет вручён председателю снабженческо-закупочного сельскохозяйственного производственного кооператива «Сагаан-Гол» Николаю Ефремову.

– Ведомственные награды администрации УОБО вручены впервые. В 2021 году было утверждено положение о наградах, в декабре прошлого года комиссия определила список награждаемых. Знаки отличия учреждены в соответствии с региональным законом «О системе исполнительных органов государственной власти Иркутской области». Положительная экспертиза в геральдическом совете при президенте РФ была получена, – рассказал заместитель губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев.

Учреждены и другие ведомственные награды, которыми были также награждены жители округа. Учителю бурятского языка и литературы Аларской общеобразовательной школы Светлане Марактаевой вручен знак «Почётный работник образования УОБО». Знак «Почётный работник физической культуры и спорта УОБО» получил тренер-преподаватель Боханской детско-юношеской школы Юрий Бухаев. Этим знаком будут награждаться тренеры и преподаватели за заслуги в развитии и популяризации физической культуры и спорта, в том числе национальных видов спорта народов, проживающих на территории округа. Художественному руководителю культурно-информационного центра муниципального образования «Ахинское» Ирине Житовой нагрудный знак «Почётный работник культуры УОБО» также будет вручён в ближайшее время.

Два нагрудных знака «Почётный работник сельского хозяйства УОБО» вручены главам крестьянских фермерских хозяйств – Светлане Доржиевой из Нукутского района и Эдуарду Павлову из Баяндаевского района.

- В настоящее время в УОБО идёт подготовка к юбилею округа, который будет отмечаться осенью этого года. Выпущено 200 юбилейных медалей «85 лет Усть-Ордынскому Бурятскому округу». Ими будут награждены жители округа, которые внесли значительный личный вклад в развитие территории, - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Усть-Ордынский Бурятский округ награждение

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