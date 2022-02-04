Дети республики напишут письма поддержки пациентам ковидных больниц
Детей из многодетных семей Бурятии приглашают присоединиться к социальной акции «Ангелы здоровья». Мероприятие призвано поддержать тех, кто сейчас борется с COVID-19, находится на стационарном лечении и особенно нуждается в поддержке и тёплых словах.
- В период проведения акции дети пишут письма с трогательными и ободряющими историями, тёплыми словами поддержки пациентам ковидных больниц и отделений с пожеланиями скорейшего выздоровления, рисуют ангелов, делают своими руками открытки и вкладывают в добрые письма, - рассказала уполномоченный по правам человека в республике Юлия Жамбалова. - Письма отправятся в больницы, временные госпитали и обсерваторы. Наши сотрудники передадут их в медицинские учреждения, где находятся на лечении люди с COVID-19.
Более подробную информацию об акции «Ангелы здоровья» можно узнать, позвонив в аппарат уполномоченного по правам человека в Бурятии: +7(3012) 21-12-97. Работы принимаются по адресу: ул. Ербанова, 7 (каб. №104), сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.
Возрастное ограничение 0+
Семьи Бурятии присоединятся к акции «Ангелы здоровья»
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