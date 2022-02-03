Мужчина уклонялся от лечения, подвергая опасности себя и других
Жителя Прибайкальского района Бурятии, больного туберкулёзом решением суда госпитализировали в медучреждение. В суд обратился руководитель медицинской организации.
Как оказалось, у больного был выявлен туберкулёз лёгких в фазе распада, лекарственная устойчивость микобактерий туберкулёза к противотуберкулёзным препаратам. Мужчину взяли на диспансерный учёт, он находился на стационарном лечении, но от дальнейшего лечения отказался и продолжает уклоняться, не является к врачу, не получает и не принимает лекарства.
При этом сельчанин живёт с семьёй, свободно передвигается по населённому пункту и за его пределами, посещает общественные места.
- Туберкулёзная инфекция - чрезвычайно опасное для здоровья человека заболевание, которое приводит к необратимым негативным последствиям в его организме, с трудом поддаётся лечению, включена в перечни социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, - подчеркнули в пресс-службе Прибайкальского районного суда.
Требования руководителя медицинского учреждения о госпитализации сельчанина в больницу в недобровольном порядке удовлетворены. Решение суда обращено к немедленному исполнению.
В Бурятии больного туберкулёзом через суд отправили в больницу
Общество, Фото:
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