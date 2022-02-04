В Бурятии проходит конкурс об истории семьи

Работы принимаются по 13 февраля



В Бурятии проходит республиканский дистанционный конкурс на лучшую исследовательскую работу «История моей семьи – история моей страны», посвящённый Году культурного наследия народов России. Принять участие могут обучающиеся образовательных организаций и учреждений дополнительного образования, ссузов и вузов республики в трёх возрастных категориях: ученики 6-8 классов, ученики 9-11 классов, студенты.



Приоритетная тематика конкурса:

- История моей семьи: период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.;

- Вклад моей семьи в развитие российской науки, культуры и спорта;

- Моя семья в истории краеведения и туризма Бурятии;

- Моя семья в общественной жизни родного края.



Конкурс проводится в период с 17 января по 17 февраля. Приём работ продлится по 13 февраля. С 14 февраля по 16 февраля – работа жюри. 17 февраля – подведение итогов и оглашение результатов на сайте ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта РБ.



Победители, занявшие первое место, и призёры, занявшие вторые и третьи места, в каждой возрастной категории награждаются дипломами. Все участники конкурса получат электронные сертификаты участников, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.



Возрастное ограничение 12+

