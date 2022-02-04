 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 февраля

03 февраля

Популярное

В Бурятии проходит конкурс об истории семьи

В Бурятии проходит конкурс об истории семьи
Общество,  Фото:pixabay.com
Работы принимаются по 13 февраля

В Бурятии проходит республиканский дистанционный конкурс на лучшую исследовательскую работу «История моей семьи – история моей страны», посвящённый Году культурного наследия народов России. Принять участие могут обучающиеся образовательных организаций и учреждений дополнительного образования, ссузов и вузов республики в трёх возрастных категориях: ученики 6-8 классов, ученики 9-11 классов, студенты.

Приоритетная тематика конкурса:
- История моей семьи: период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.;
- Вклад моей семьи в развитие российской науки, культуры и спорта;
- Моя семья в истории краеведения и туризма Бурятии;
- Моя семья в общественной жизни родного края.

Конкурс проводится в период с 17 января по 17 февраля. Приём работ продлится по 13 февраля. С 14 февраля по 16 февраля – работа жюри. 17 февраля – подведение итогов и оглашение результатов на сайте ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта РБ.

Победители, занявшие первое место, и призёры, занявшие вторые и третьи места, в каждой возрастной категории награждаются дипломами. Все участники конкурса получат электронные сертификаты участников, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

Возрастное ограничение 12+
Бурятия конкурс семьи школа вузы ссузы история

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В районе Бурятии плохо подготовились к пожароопасному сезону
В районе Бурятии плохо подготовились к пожароопасному сезону
Общество, 04.02.2022
Прокурорская проверка выявила нарушения
В Бурятии проходит конкурс об истории семьи
В Бурятии проходит конкурс об истории семьи
Общество, 04.02.2022
Работы принимаются по 13 февраля
В Иркутске вручат национальную литературную премию
В Иркутске вручат национальную литературную премию
Общество, 04.02.2022
На неё претендуют двое писателей из Иркутской области
В Бурятии местами небольшой снег
В Бурятии местами небольшой снег
Общество, 04.02.2022
В Улан-Удэ без существенных осадков
В Улан-Удэ состоится фестиваль исторической реконструкции
В Улан-Удэ состоится фестиваль исторической реконструкции
Общество, 03.02.2022
Мероприятие проведут в июне этого года
В Бурятии поздравили первого малыша района
В Бурятии поздравили первого малыша района
Общество, 03.02.2022
Адиса – третий ребёнок в семье
Иркутск примет чемпионат Сибири по универсальному бою
Иркутск примет чемпионат Сибири по универсальному бою
Общество, 03.02.2022
Турнир проведут без участия зрителей
В Бурятии открылась выставка «Фейерверк талантов»
В Бурятии открылась выставка «Фейерверк талантов»
Общество, 03.02.2022
Познакомиться с экспозицией можно в Новоселенгинском музее декабристов
В Монголии выпустили монету, посвящённую году Тигра
В Монголии выпустили монету, посвящённую году Тигра
Общество, 03.02.2022
Она изготовлена из серебра 999-й пробы
Бурятия получит более 9 миллионов на уход за пожилыми
Бурятия получит более 9 миллионов на уход за пожилыми
Общество, 03.02.2022
Средства направят частным медицинским организациям
В Усть-Ордынском округе отпраздновали первый день Белого месяца
В Усть-Ордынском округе отпраздновали первый день Белого месяца
Общество, 03.02.2022
В административном центре прошли фестиваль народных игр, выставки и награждение
В Улан-Удэ стартовал конкурс для учителей «Мастер дистанта»
В Улан-Удэ стартовал конкурс для учителей «Мастер дистанта»
Общество, 03.02.2022
Участник, набравший наибольшее количество баллов, получит гран-при

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^