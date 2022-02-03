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В Усть-Ордынском округе отпраздновали первый день Белого месяца

В Усть-Ордынском округе отпраздновали первый день Белого месяца
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
В административном центре прошли фестиваль народных игр, выставки и награждение

2 февраля в Усть-Ордынском Бурятском округе прошли праздничные мероприятия, посвящённые первому дню Белого месяца. В торжествах в административном центре округа приняли участие руководители правительства Иркутской области, законодательного собрания региона, администрации УОБО, министерства культуры и архивов Иркутской области и мэры территорий округа.

В посёлке Усть-Ордынский они посетили дацан «Тубдэн Даржилин», где встретились с настоятелем дацана Зоригто-ламой Батуевым, прошли традиционный обряд очищения, приняли участие в ритуале освящения флажков на удачу «Хии морин».

Также они побывали в физкультурно-оздоровительном комплексе «Лидер», где прошёл фестиваль народных игр. Участники состязались в стрельбе из бурятского лука и игре в кости «шагай наадан».

Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа показал выставку, посвящённую празднику Белого месяца. На ней были представлены предметы буддийского культа из собственных фондов музея. Также были организованы экспозиция об известных выходцев округа и выставка картин и скульптур художников – уроженцев УОБО.

Праздничные мероприятия, посвящённые Белому месяцу, прошли в центре досуга «Наран», где была размещена выставка Усть-Ордынского национального центра художественных народных промыслов, посвященная 85-летию округа. Мастера и художники изготовили юбилейную эмблему и шесть гербов районов округа. Работы сделаны из войлока. Также здесь состоялась презентация коллекции традиционных мужских и женских костюмов, которую незадолго до Сагаалгана изготовили мастера центра. В роли моделей выступили артисты фольклорного коллектива «Худайн гол» («Кудинская долина»).

На торжественном собрании представителям всех шести районов Усть-Ордынского Бурятского округа были вручены благодарности губернатора Иркутской области и ведомственные награды администрации УОБО.

Завершились праздничные мероприятия концертом артистов государственного ансамбля песни и танца «Степные напевы», сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Усть-Ордынский Бурятский округ Сагаалган

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