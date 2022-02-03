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В Бурятии открылась выставка «Фейерверк талантов»

В Бурятии открылась выставка «Фейерверк талантов»
Общество,  Фото:пресс-служба национального музея РБ
Познакомиться с экспозицией можно в Новоселенгинском музее декабристов

1 февраля в Бурятии открылась выставка декоративно-прикладного искусства «Фейерверк талантов». Выставка в Новоселенгинском музее декабристов посвящена празднику Белого месяца.

Вниманию посетителей представлены работы декоративно-прикладного творчества, выполненные в технике квиллинг, киригами, айрис-фолдинг, кинусайга, вышивки, батик, вязание крючком, изделия из бересты, керамики.

- Интересны картины из серии «Женщины серебряного века», в технике квиллинг. Макет юрты из фетра, с точностью показывает традиционное жилище бурят. Национальные семейные сувениры ручной работы, выполненные из фоамированного пластилина и раскрашенные акриловыми красками показывают все тонкости национальной одежды бурят, - сообщает пресс-служба национального музея Бурятии.

Также на выставке можно узнать историю происхождения каждого вида техники декоративно-прикладного творчества.

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Бурятия выставка Селенгинский район музей

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