В Бурятии открылась выставка «Фейерверк талантов»

Общество, Фото: пресс-служба национального музея РБ

Познакомиться с экспозицией можно в Новоселенгинском музее декабристов



1 февраля в Бурятии открылась выставка декоративно-прикладного искусства «Фейерверк талантов». Выставка в Новоселенгинском музее декабристов посвящена празднику Белого месяца.



Вниманию посетителей представлены работы декоративно-прикладного творчества, выполненные в технике квиллинг, киригами, айрис-фолдинг, кинусайга, вышивки, батик, вязание крючком, изделия из бересты, керамики.



- Интересны картины из серии «Женщины серебряного века», в технике квиллинг. Макет юрты из фетра, с точностью показывает традиционное жилище бурят. Национальные семейные сувениры ручной работы, выполненные из фоамированного пластилина и раскрашенные акриловыми красками показывают все тонкости национальной одежды бурят, - сообщает пресс-служба национального музея Бурятии.



Также на выставке можно узнать историю происхождения каждого вида техники декоративно-прикладного творчества.



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