Днём будет достаточно тепло
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 3 февраля, в республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с, позёмка.
Температура днём -16,-21, местами -8,-13, по крайнему северу -21,-26.
В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура днём -15,-17.
В Бурятии 3 февраля пройдёт небольшой снег
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Общество, 03.02.2022
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