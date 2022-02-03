В Бурятии 3 февраля пройдёт небольшой снег

Днём будет достаточно тепло



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 3 февраля, в республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с, позёмка.



Температура днём -16,-21, местами -8,-13, по крайнему северу -21,-26.



В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура днём -15,-17.





Читают сейчас