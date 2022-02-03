 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 февраля

02 февраля

Популярное

В Бурятии 3 февраля пройдёт небольшой снег

В Бурятии 3 февраля пройдёт небольшой снег
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Днём будет достаточно тепло

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 3 февраля, в республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с, позёмка.

Температура днём -16,-21, местами -8,-13, по крайнему северу -21,-26.

В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура днём -15,-17.

прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии 3 февраля пройдёт небольшой снег
В Бурятии 3 февраля пройдёт небольшой снег
Общество, 03.02.2022
Днём будет достаточно тепло
Монголия и Китай закрыли границу на время праздника Цагаан сар
Монголия и Китай закрыли границу на время праздника Цагаан сар
Общество, 02.02.2022
Погранпереход Замын-Ууд – Эрлянь не будет работать 4 дня
Традицию изготовления войлочной обуви возрождают в Бурятии
Традицию изготовления войлочной обуви возрождают в Бурятии
Общество, 02.02.2022
Традиция валяния сохранилась в Тибете, Индии, Средней Азии, Монголии и, конечно, в Бурятии
В Улан-Удэ анализы на COVID-19 можно сдать в школьных спортзалах
В Улан-Удэ анализы на COVID-19 можно сдать в школьных спортзалах
Общество, 02.02.2022
Новые пункты забора анализов предназначены для выздоравливающих
В Иркутске выберут самую красивую маму
В Иркутске выберут самую красивую маму
Общество, 02.02.2022
Победителей наградят накануне 8 марта
Бурятия вошла в топ-3 регионов-оптимистов
Бурятия вошла в топ-3 регионов-оптимистов
Общество, 02.02.2022
44% жителей Бурятии уверены, что 2022 год будет лучше, чем 2021-й
В «красивой деревне» Бурятии отремонтируют улицу и мост
В «красивой деревне» Бурятии отремонтируют улицу и мост
Общество, 02.02.2022
В Большом Куналее реконструируют улицу Кирова и мост через реку Куналейка
Иркутск примет чемпионат России по спортивному ориентированию
Иркутск примет чемпионат России по спортивному ориентированию
Общество, 02.02.2022
Также здесь состоится и первенство страны
В Бурятии за сутки впервые выявили более 1600 случаев коронавируса
В Бурятии за сутки впервые выявили более 1600 случаев коронавируса
Общество, 02.02.2022
В республике зафиксирован очередной антирекорд по числу заразившихся ковидом
В Бурятии откроются пять центров цифрового образования детей
В Бурятии откроются пять центров цифрового образования детей
Общество, 02.02.2022
Новые центры появятся в пяти районах республики
Фотоархив: Как в Улан-Удэ праздновали Сагаалган с 2007 по 2019 год
Фотоархив: Как в Улан-Удэ праздновали Сагаалган с 2007 по 2019 год
Общество, 02.02.2022
Раз уж в этом году торжеств в честь Сагаалгана нет, предлагаем вспомнить, как его праздновали в разные годы
Медики просят жителей Бурятии воздержаться от походов в гости
Медики просят жителей Бурятии воздержаться от походов в гости
Общество, 02.02.2022
Стоматологи, которые вышли в ковидные стационары, записали видеообращение к жителям Бурятии
В райцентре Бурятии построят роллердром
В райцентре Бурятии построят роллердром
Общество, 02.02.2022
10 проектов по благоустройству запланированы в Прибайкальском районе в этом году

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^