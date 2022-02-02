Монголия и Китай закрыли границу на время праздника Цагаан сар

Погранпереход Замын-Ууд – Эрлянь не будет работать 4 дня



По случаю монгольского праздника Цагаан сар (Белый месяц) и китайского Чуньцзе (Праздник весны) пограничные переходы Эрлянь в Китае и Замын-Ууд в Монголии закрыты на четыре дня с 1 по 4 февраля. Они откроются 5 февраля.



- В течение этого периода на пограничном контрольно-пропускном пункте Замын-Ууд будет поддерживаться режим инфекционного контроля и изоляции, готовность контейнерных транспортных средств и технического оборудования, а также будет соблюдаться режим изоляции и общественного порядка, - сообщает новостное агентство «Монцамэ».



Напомним, что в Китае наступлением нового года признаётся второе, считая от зимнего солнцестояния, новолуние. Поэтому иногда даты двух праздников могут различаться. В этом году монгольское и китайское новогодние новолуния совпадают.

