 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 февраля

01 февраля

Популярное

Иркутск примет чемпионат России по спортивному ориентированию

Иркутск примет чемпионат России по спортивному ориентированию
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Также здесь состоится и первенство страны

В Иркутске с 11 по 13 февраля впервые пройдут чемпионат и первенство России по спортивному ориентированию в лыжных дисциплинах. Мероприятие проведут на лыжной базе «Динамо».

Соревнования состоятся в группах: девушки до 15 лет, девушки до 18 лет, юниорки до 21 года, женщины, юноши до 15 лет, юноши до 18 лет, юниоры до 21 года, мужчины.

11 февраля пройдёт лыжная гонка по маркированной трассе. 12 февраля состоятся лыжные гонки - эстафета по маркированной трассе. 13 февраля запланирована лыжная гонка - комбинация.

Заявки подали более 180 участников, в том числе и из Иркутской области и Бурятии. Регистрация заканчивается 4 февраля, об этом сообщает федерация спортивного ориентирования Иркутской области.

Возрастное ограничение 0+
Иркутск спорт чемпионат России первенство России спортивное ориентирование

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Иркутск примет чемпионат России по спортивному ориентированию
Иркутск примет чемпионат России по спортивному ориентированию
Общество, 02.02.2022
Также здесь состоится и первенство страны
В Бурятии за сутки впервые выявили более 1600 случаев коронавируса
В Бурятии за сутки впервые выявили более 1600 случаев коронавируса
Общество, 02.02.2022
В республике зафиксирован очередной антирекорд по числу заразившихся ковидом
В Бурятии откроются пять центров цифрового образования детей
В Бурятии откроются пять центров цифрового образования детей
Общество, 02.02.2022
Новые центры появятся в пяти районах республики
Фотоархив: Как в Улан-Удэ праздновали Сагаалган с 2007 по 2019 год
Фотоархив: Как в Улан-Удэ праздновали Сагаалган с 2007 по 2019 год
Общество, 02.02.2022
Раз уж в этом году торжеств в честь Сагаалгана нет, предлагаем вспомнить, как его праздновали в разные годы
Медики просят жителей Бурятии воздержаться от походов в гости
Медики просят жителей Бурятии воздержаться от походов в гости
Общество, 02.02.2022
Стоматологи, которые вышли в ковидные стационары, записали видеообращение к жителям Бурятии
В райцентре Бурятии построят роллердром
В райцентре Бурятии построят роллердром
Общество, 02.02.2022
10 проектов по благоустройству запланированы в Прибайкальском районе в этом году
В Бурятию поступила вакцина от коронавируса для подростков
В Бурятию поступила вакцина от коронавируса для подростков
Общество, 02.02.2022
Вакцинация подростков будет добровольной
В Агинском округе Сагаалган отмечают онлайн
В Агинском округе Сагаалган отмечают онлайн
Общество, 02.02.2022
Запущен онлайн-проект «Сагаалганай удэрнууд»
В Улан-Удэ открылась выставка «Сагаан hapын мэндэ!»
В Улан-Удэ открылась выставка «Сагаан hapын мэндэ!»
Общество, 02.02.2022
Экспозиция покажет культурное разнообразие декоративно-прикладного искусства Бурятии
В школах и детсадах Улан-Удэ отпразднуют Сагаалган
В школах и детсадах Улан-Удэ отпразднуют Сагаалган
Общество, 01.02.2022
Мероприятия пройдут в онлайн-формате
Иркутская область определилась с символикой 85-летия региона
Иркутская область определилась с символикой 85-летия региона
Общество, 01.02.2022
В финальном голосовании были обнаружены накрученные голоса
Соцучреждение Бурятии стало победителем всероссийского конкурса
Соцучреждение Бурятии стало победителем всероссийского конкурса
Общество, 01.02.2022
Джидинский дом-интернат для престарелых и инвалидов получил грамоту и денежный приз
В Забайкалье хотят ввести запрет на выгул собак без владельцев
В Забайкалье хотят ввести запрет на выгул собак без владельцев
Общество, 01.02.2022
Также собираются запретить кормление бездомных животных

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^