Иркутск примет чемпионат России по спортивному ориентированию

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Также здесь состоится и первенство страны



В Иркутске с 11 по 13 февраля впервые пройдут чемпионат и первенство России по спортивному ориентированию в лыжных дисциплинах. Мероприятие проведут на лыжной базе «Динамо».



Соревнования состоятся в группах: девушки до 15 лет, девушки до 18 лет, юниорки до 21 года, женщины, юноши до 15 лет, юноши до 18 лет, юниоры до 21 года, мужчины.



11 февраля пройдёт лыжная гонка по маркированной трассе. 12 февраля состоятся лыжные гонки - эстафета по маркированной трассе. 13 февраля запланирована лыжная гонка - комбинация.



Заявки подали более 180 участников, в том числе и из Иркутской области и Бурятии. Регистрация заканчивается 4 февраля, об этом сообщает федерация спортивного ориентирования Иркутской области.



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