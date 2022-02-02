Победителей наградят накануне 8 марта
В Иркутске стартовал конкурс «Самая красивая мама – душа семьи 2022». Мероприятие посвящено международному женскому празднику – 8 марта.
Желающие участвовать могут заполнить анкету на сайте «ИркутскИнформ» и прикрепить к ней фото до 1 МБ.
По итогам голосования победители определятся в номинациях: «Самая красивая мама Иркутска – 2022» и «Самая красивая семья Иркутска – 2022». Призёров будут награждать накануне 8 марта. Об этом сообщает пресс-служба министерства по молодёжной политике Иркутской области.
Возрастное ограничение 16+
В Иркутске выберут самую красивую маму
Общество, Фото:
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