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В Бурятии осуждённые построили трёхметровый дацан из снега

В Бурятии осуждённые построили трёхметровый дацан из снега
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
В колонии состоялся конкурс снежных фигур

В исправительной колонии №1 в Гусиноозёрске среди осуждённых состоялся конкурс снежных фигур. Конкурс был посвящён празднованию наступающего Белого месяца.

Среди представленных работ члены жюри особо оценили снежную фигуру наступающего символа по восточному календарю - тигра, а также дацан, возведённый из снега, высотой три метра.

- Осуждённые начинают подготовку к творческому конкурсу уже с первых дней зимы - разрабатывают макеты фигур, планируют их оформление и расположение на территории исправительного учреждения. Все участники конкурса поощрены дипломами, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

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