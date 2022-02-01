В Бурятии осуждённые построили трёхметровый дацан из снега

В колонии состоялся конкурс снежных фигур
В исправительной колонии №1 в Гусиноозёрске среди осуждённых состоялся конкурс снежных фигур. Конкурс был посвящён празднованию наступающего Белого месяца.
Среди представленных работ члены жюри особо оценили снежную фигуру наступающего символа по восточному календарю - тигра, а также дацан, возведённый из снега, высотой три метра.
- Осуждённые начинают подготовку к творческому конкурсу уже с первых дней зимы - разрабатывают макеты фигур, планируют их оформление и расположение на территории исправительного учреждения. Все участники конкурса поощрены дипломами, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Решение принято из-за ухудшения эпидситуации
Это позволит разгрузить и поликлиническое звено, и лаборатории
Спортсмены из Бурятии стали призёрами первенства России по стрельбе из лука
Коммунальная авария в разгар морозов произошла в Ильинке
Только за сутки операторы колл-центров приняли свыше 42 тысяч звонков
Мужчина задолжал более 400 тысяч за алименты
Внутрь стола изо льда поместили живые цветы
Роспотребнадзор призвал жителей Бурятии строго соблюдать меры профилактики
Невиданный взлёт заболеваемости коронавирусом несколько замедлился
Амуру нашли в подъезде новостройки
Цыпилма Жигжитовна Жигжитова переболела COVID-19 в прошлом году
Завтра, 2 февраля, офисы банка работать не будут
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с Дугжуубы
Возбуждено уголовное дело
Мужчина хранил коноплю на пилораме