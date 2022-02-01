В Бурятии осуждённые построили трёхметровый дацан из снега





В исправительной колонии №1 в Гусиноозёрске среди осуждённых состоялся конкурс снежных фигур. Конкурс был посвящён празднованию наступающего Белого месяца.Среди представленных работ члены жюри особо оценили снежную фигуру наступающего символа по восточному календарю - тигра, а также дацан, возведённый из снега, высотой три метра.- Осуждённые начинают подготовку к творческому конкурсу уже с первых дней зимы - разрабатывают макеты фигур, планируют их оформление и расположение на территории исправительного учреждения. Все участники конкурса поощрены дипломами, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.