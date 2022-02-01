В Иркутской области открылся первый кинематографический класс

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Проект реализуется на базе школы №19 в столице региона



В Иркутске открыли первый в регионе кинематографический класс. «Кинокласс Гайдайцентра» – пилотный проект, который реализуется на базе школы №19. Средства на реализацию получены в рамках грантовой поддержки.



По информации департамента образования Иркутска, занятия проходят еженедельно по субботам, их посещают учащиеся восьмых классов. В программе – изучение истории отечественного и зарубежного кинематографа, вопросов кинопроизводства, практические занятия по видеосъёмкам и монтажу. Кроме того, проводятся профориентационные встречи, на которые приглашают работников кино, театра и телевидения.



– Идею создания такого класса мы вынашивали давно. И теперь радуемся тому, как быстро проект набирает обороты. Современный мир устроен так, что компетенции, связанные с созданием видеоконтента, бывают нужны каждому второму. В киноклассе мы не загоняем детей в рамки того, что они обязаны пойти работать в кинопроизводство или немедленно определиться с профессией. Мы даём широкий спектр навыков, который пригодится им в современном мире вне зависимости от того, какую профессию они выберут, – прокомментировал один из авторов проекта, режиссёр Юрий Яшников.



Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, в образовательных учреждениях города представлены разные направления: кадетские классы, классы для будущих педагогов и медиков, есть углубленное изучение отдельных предметов, которые необходимы будущим ученым и многое другое.

