Житель Бурятии получил срок за «травку»

Мужчина хранил коноплю на пилораме
37-летний житель Еравнинского района Бурятии признан виновным по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства».
В судебном заседании установлено, что в январе 2021 года вблизи села Тулдун мужчина собрал кусты дикорастущей конопли. Собранное он перенёс на пилораму, где хранил до июля 2021 года. Растение обнаружили и изъяли сотрудники полиции.
- Еравнинский районный суд назначил виновному наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Приговор не вступил в законную силу.
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