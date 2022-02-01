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Житель Бурятии получил срок за «травку»

Житель Бурятии получил срок за «травку»
Общество,  Фото:pexels.com
Мужчина хранил коноплю на пилораме

37-летний житель Еравнинского района Бурятии признан виновным по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства».

В судебном заседании установлено, что в январе 2021 года вблизи села Тулдун мужчина собрал кусты дикорастущей конопли. Собранное он перенёс на пилораму, где хранил до июля 2021 года. Растение обнаружили и изъяли сотрудники полиции.

- Еравнинский районный суд назначил виновному наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Приговор не вступил в законную силу.
прокуратура наркотики

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