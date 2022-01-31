Специальные операторы следят, чтобы на горке не катались пьяные
На центральной горке, что установлена в Улан-Удэ на площади Советов, прокатились более 10 тысяч человек. Цифру озвучили в пресс-службе мэрии, уточнив, что это только «самые скромные подсчёты».
Все эти дни на большой катушке работали специальные операторы. Они следили за порядком на аттракционе и разруливали потоки, когда посетителей становилось много. Дежурные должны помогать усаживать детей, смотреть, чтобы они успели покинуть лёд прежде, чем поедет следующий человек, предупреждать давку и толкотню.
Как отметили в комитете городского хозяйства Улан-Удэ, самый напряжённый период в работе был в каникулы. Сейчас посетители приходят семьями к вечеру, в середине недели днём очередей к горкам нет совсем.
- Люди постоянно благодарят за нашу работу, говорят, хорошо, что дежурных организовали. Мы всем помощь оказываем, следим за соблюдением техники безопасности. Ограничений по возрасту нет, дети, конечно, должны быть в сопровождении взрослых. Не пускаем только в случае опьянения, объясняем, что правила такие, все с пониманием относятся, - рассказал оператор горки Сергей Зверев.
Согласно новым требованиям законодательства, ледовые горки теперь относятся к аттракционам. Они должны иметь сертификаты безопасности. На каждой горке должен быть оператор, чтобы не допускать людей в произвольном порядке.
Улан-удэнцев призывают поторопиться посетить горку. Состояние конструкции зависит от погоды, при перепадах температур она становятся опасной, потому уже в начале февраля катушку демонтируют.
На главной горке Улан-Удэ прокатились более 10 тысяч человек
Общество, Фото:
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