Спорсменка из Бурятии взяла серебро первенства России по пауэрлифтингу

Первенство завершилось в Екатеринбурге



Спортсменка из Бурятии завоевала малую серебряную медаль первенства России по пауэрлифтингу в становой тяге с результатом 135 кг среди девушек от 14 до 18 лет, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.



Тренер спортсменки Ольга Нартуева отмечает, что её подопечная показала такой результат всего лишь за год тренировочного процесса.



- Уверена, что эта победа не последняя, о дальнейших мы услышим, и ещё не раз, - сказала Нартуева.



Первенство России по пауэрлифтингу (троеборью), среди юниоров и юниорок состоялось в Екатеринбурге.



