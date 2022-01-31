Первенство завершилось в Екатеринбурге
Спортсменка из Бурятии завоевала малую серебряную медаль первенства России по пауэрлифтингу в становой тяге с результатом 135 кг среди девушек от 14 до 18 лет, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
Тренер спортсменки Ольга Нартуева отмечает, что её подопечная показала такой результат всего лишь за год тренировочного процесса.
- Уверена, что эта победа не последняя, о дальнейших мы услышим, и ещё не раз, - сказала Нартуева.
Первенство России по пауэрлифтингу (троеборью), среди юниоров и юниорок состоялось в Екатеринбурге.
Спорсменка из Бурятии взяла серебро первенства России по пауэрлифтингу
Общество, Фото:
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