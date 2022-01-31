Сегодня состоятся 57 религиозных молебнов и ритуальных костров
Полицейские обеспечат безопасность граждан и охрану общественного порядка во время религиозных мероприятий, посвящённых празднику Белого месяца Сагаалган. Так, сегодня, 31 января, в республике состоятся 57 религиозных молебнов и ритуальных костров «Дугжууба», из них 13 – в Улан-Удэ.
В обеспечении охраны правопорядка будет задействовано около 300 сотрудников полиции, сообщили в МВД по Бурятии.
В частности, контроль за дорожным движением в местах проведения религиозного обряда усилит Госавтоинспекция Бурятии. На автодорогах будут выставлены дополнительные наряды ДПС.
В связи с ростом заболеваемости коронавирусом полицейские призывают жителей отказаться от посещения мест массового скопления людей.
В Бурятии 300 полицейских будут охранять порядок на Дугбууже
Общество, Фото:
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