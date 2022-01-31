Естественная убыль населения России достигла максимума в современной истории

Численность населения России за 2021 год снизилась почти на 693 000 человек



В 2021 году впервые в современной истории России естественная убыль населения превысила 1 млн человек, сообщает Forbes со ссылкой на данные Росстата.



Общее число умерших в России по разным причинам с января по декабрь 2021 года, согласно данным Росстата, составило 2,4 млн человек. Это на 15% больше, чем в 2020 году.



- Больше 500 000 смертей пришлось на россиян с диагностированным коронавирусом. Согласно данным Росстата, для 446 380 умерших ковид стал основной или предположительно основной причиной смерти. Вместе с теми, для кого инфекция стала сопутствующей причиной смерти, число скончавшихся достигло 517 800, что в 3,2 превышает показатель 2020 года, - отмечает Forbes.



Согласно данным Ростата, превышение числа умерших над числом родившихся, составила 1,04 млн человек. Это на 34% больше, чем в 2020 году, когда естественная убыль населения составила около 688 700 человек. В 2021 году показатель естественной убыли населения стал максимальным за всю новую историю России — последний рекорд фиксировался в 2000 году, когда естественная убыль составила более 958 000 человек, сообщает «Интерфакс».



Численность населения России за 2021 год при этом снизилась почти на 693 000 человек (естественную убыль населения частично компенсировал миграционный прирост). В результате, по оперативным данным Росстата, население России на 1 января 2022 года составило 145 478 097 человек.

