В Улан-Удэ днём до -18 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Местами по региону небольшой снег



По данным Бурятского гидрометцентра, 31 января по республике: переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшой снег. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -28,-33, местами -37,-42, по Прибайкалью -21,-26, днём -16,-21, местами -10,-15, по северу -23,-28.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура ночью -28,-30, днём -16,-18.

