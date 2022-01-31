Местами по региону небольшой снег
По данным Бурятского гидрометцентра, 31 января по республике: переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшой снег. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -28,-33, местами -37,-42, по Прибайкалью -21,-26, днём -16,-21, местами -10,-15, по северу -23,-28.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура ночью -28,-30, днём -16,-18.
В Улан-Удэ днём до -18 градусов
Общество, Фото:
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