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31 января

30 января

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В Улан-Удэ днём до -18 градусов

В Улан-Удэ днём до -18 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Местами по региону небольшой снег

По данным Бурятского гидрометцентра, 31 января по республике: переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшой снег. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -28,-33, местами -37,-42, по Прибайкалью -21,-26, днём -16,-21, местами -10,-15, по северу -23,-28.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура ночью -28,-30, днём -16,-18. 
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