Специалисты назвали одну из основных причин возгораний в жилых домах
В 2021 году пожарно-спасательные подразделения Бурятии выезжали на ликвидацию более 3,5 тысяч пожаров, из них 979 - в жилом секторе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.
В целом при пожарах получили травмы 73 человека и 63 погибли.
- В сравнении с предыдущим годом наблюдается положительная тенденция к снижению пожаров в среднем на 12%, надзорными органами МЧС России и Государственной противопожарной службой республики продолжается усиленная профилактическая работа, - отметили здесь.
По сравнению с показателями 2020 года, в 2021 году количество пожаров в жилом секторе увеличилось на 2,73% (это на 26 случаев).
Одной из основных причин возгораний в жилых домах стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования - 350 случаев. В 31% пожары происходили в комнатах и спальных помещениях, более 10% - на кухне.
Чтобы не допустить пожар в доме, специалисты напоминают жителям республики о соблюдении правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации электрооборудования.
- Не следует оставлять включённые электроприборы без присмотра, использовать электропровода и кабели с повреждённой или потерявшей защитные свойства изоляцией, а также повреждённые розетки, обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами. Электроутюги, электроплиты и другие электронагревательные приборы необходимо ставить на несгораемые подставки и подставки из негорючих теплоизоляционных материалов, - предупреждают они.
Запрещается использовать нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы.
При обнаружении пожара немедленно сообщите об этом на телефон пожарно-спасательной службы 101.
За год при пожарах в Бурятии погибли 63 человека
Общество, Фото:
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