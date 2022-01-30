Улан-удэнцы, избившие мужчину до смерти, останутся под стражей

Суд пришёл к выводу, что они могут скрыться либо уничтожить необнаруженные доказательства



26 января Советским районным судом Улан-Удэ продлён срок содержания под стражей в отношении мужчин, которые органом предварительного следствия обвиняются в том, что будучи пьяными в одном из баров нанесли горожанину множество ударов кулаками, ногами и другими предметами по голове, туловищу.



В результате потерпевший скончался на месте происшествия.



- Так, суд пришёл к выводу о том, что обвиняемые, находясь на свободе, не имея постоянного источника дохода и семьи, под тяжестью предъявленного обвинения могут скрыться от органов предварительного следствия и суда либо уничтожить необнаруженные доказательства, а также оказать давление на свидетелей, - сообщили в суде.



При принятии решения суд учёл наличие у обвиняемых места жительства, их болезненное состояние здоровья, положительные характеристики, однако счёл их недостаточными для изменения меры пресечения на более мягкую или для отмены меры пресечения.



