Бурятия направила дополнительно 70 млн на бесплатные лекарства для амбулаторных больных

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Всего на эти цели выделено более 87 млн рублей



Решением республиканского оперативного штаба под председательством главы Бурятии на лекарственное обеспечение пациентов с коронавирусной инфекцией, получающих лечение на дому, выделено 70,4 млн рублей.



- Бурятия остаётся в числе немногих субъектов, которые дополнительно к федеральным средствам выделяют из регионального бюджета деньги на лекарства для больных, которые лечатся от COVID-19 на дому. Это позволяет создать запас лекарственных средств и на периоды резкого роста заболеваемости, как сейчас. Отмечу, что наш глава всегда уделяет особое внимание этим вопросам, и поэтому процессы обеспечения бесплатными лекарствами больниц и поликлиник организованы в быстром режиме, - отметила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.



Ещё на этапе прогнозируемого роста заболеваемости Алексей Цыденов поручил минпрому Бурятии обеспечить необходимый резерв препаратов и постоянный мониторинг их наличия в аптечной сети.



За весь период пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 бесплатными лекарствами обеспечено 50 тысяч жителей Бурятии за счёт средств республиканского бюджета. Республика в общей сложности направила на эти цели 87,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

