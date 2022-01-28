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Машины ездят по неоткрытой и опасной дороге на Ольхон

Машины ездят по неоткрытой и опасной дороге на Ольхон
Общество,  Фото:БПСО
Байкал ещё не покрылся прочным льдом

Зимний сезон на Байкале открыт. Суда на воздушной подушке, вездеходы, трэколы бороздят просторы озера. Выезжают люди и на автотранспорте, но на свой страх и риск. Лыжники, конькобежцы, собачники, каякеры, пешие путешественники заполоняют акваторию Байкала.

Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда сообщили, что процесс ледостава продолжается. Если в северной части озера лёд встал достаточно прочно, толщина его варьируется, в зависимости от местоположения от 20 до 40 см, то на юге открытые поля воды только-только схватились льдом, его толщина составляет 3-5 см.

В целом спасатели отмечают меньшую, по сравнению с прошлым годом, заторошенность.

В Малом море лёд тоньше, чем обычно в это время года, много трещин, нажимов. Есть места, которые традиционно не замерзают. Ледовая переправа на остров Ольхон не открыта, однако машины, невзирая на запрет, пересекают Малое море от посёлка Сахюрта напрямую до посёлка Хужир.

Зафиксированы первые случаи провала техники под лёд.

- Зимний Байкал прекрасен, по-особому притягателен! Общение с ним приносит массу положительных эмоций и впечатлений. Планируя путешествие, выбирайте безопасные, предназначенные для передвижения по льду, виды транспорта. Лёд непредсказуем и коварен. Жизнь одна, и она бесценна, - призывают спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда.

Как сообщал «Байкал-Daily», с бурятской стороны Байкал ещё опасен для проезда по льду. Такая ситуация сложилась из-за аномально тёплой зимы. 

Ольхон Байкал Ледовые переправы

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