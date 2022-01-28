Байкал ещё не покрылся прочным льдом
Зимний сезон на Байкале открыт. Суда на воздушной подушке, вездеходы, трэколы бороздят просторы озера. Выезжают люди и на автотранспорте, но на свой страх и риск. Лыжники, конькобежцы, собачники, каякеры, пешие путешественники заполоняют акваторию Байкала.
Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда сообщили, что процесс ледостава продолжается. Если в северной части озера лёд встал достаточно прочно, толщина его варьируется, в зависимости от местоположения от 20 до 40 см, то на юге открытые поля воды только-только схватились льдом, его толщина составляет 3-5 см.
⠀
В целом спасатели отмечают меньшую, по сравнению с прошлым годом, заторошенность.
⠀
В Малом море лёд тоньше, чем обычно в это время года, много трещин, нажимов. Есть места, которые традиционно не замерзают. Ледовая переправа на остров Ольхон не открыта, однако машины, невзирая на запрет, пересекают Малое море от посёлка Сахюрта напрямую до посёлка Хужир.
⠀
Зафиксированы первые случаи провала техники под лёд.
⠀
- Зимний Байкал прекрасен, по-особому притягателен! Общение с ним приносит массу положительных эмоций и впечатлений. Планируя путешествие, выбирайте безопасные, предназначенные для передвижения по льду, виды транспорта. Лёд непредсказуем и коварен. Жизнь одна, и она бесценна, - призывают спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда.
Как сообщал «Байкал-Daily», с бурятской стороны Байкал ещё опасен для проезда по льду. Такая ситуация сложилась из-за аномально тёплой зимы.
Машины ездят по неоткрытой и опасной дороге на Ольхон
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Павел Дагуров был признанным в стране специалистом в области радиофизики и дистанционного зондирования Земли
Алексей Семёнов рассказывает о том, как устраивает новую жизнь в Штатах
Байкал ещё не покрылся прочным льдом
Глава минздрава республики дала поручение амбулаторному звену
«Дачная амнистия» продлена до 1 марта 2026 года
Горожане обсуждают, черви попались в магазинской курице или нет
«Сроки лабораторных исследований должны соответствовать нормативам», - подчеркнула глава минздрава Бурятии
Медики будут отправлять фотографии справок родителям
Специалисты объяснили, что делать с нелигитимными решениями собственников квартир
Отключение произошло на шести улицах
Более 200 собак из приюта ищут своих хозяев
Знаменитый бывший сумоист в Японии 17 раз сдавал кровь
В Улан-Удэ из 43-х детских садов бурятский язык изучается в 38-ми
Новые фотоловушки работают круглосуточно
Коллективный иммунитет нужен для успешного прохождения пятой волны коронавируса