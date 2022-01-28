Селенгинские футболистки стали призёрами первенства СФО и ДФО

Соревнования проходили в Красноярском крае



В городе Лесосибирск с 25 по 27 января состоялось первенство Сибирского и Дальневосточного округов по мини-футболу среди девушек 2006-2007 года рождения. В первенстве приняли участие команды из Красноярского края, Томской области и Бурятии.



Спортсменки Селенгинского района республики заняли третье место. Лучшим защитником первенства признана ученица Гусиноозёрской гимназии Валерия Р.



Команду футболисток тренирует Арсалан Ринчинов, сообщает пресс-служба администрации Селенгинского района.



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