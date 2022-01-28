Детей назвали Артёмом и Валерией
27 января в Тарбагатайском районе Бурятии зарегистрировали рождение «королевской» двойни, уже второй в этом году. 17 января в семье Максима и Натальи с разницей в минуту на свет появились малыши Валерия и Артём.
Консультант районного сектора поздравила папу с двойным счастьем и вручила документы о рождении. Малышам пожелали доброй судьбы и великого счастья, семье – благополучия, радости и уважения, сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.
Напомним, что ранее «королевская» двойня родилась в многодетной семье жителей села Бурнашево Тарбагатайского района.
В Тарбагатайском районе Бурятии родилась ещё одна «королевская» двойня»
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