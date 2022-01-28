На капитальный ремонт выделено более 8 млн рублей
В 2022 году в Бурятии начнётся реконструкция муниципальных музеев. В список объектов вошёл музей «История БАМ» с картинной галереей в городе Северобайкальск.
Более 30 лет, с момента возведения города, музей и картинная галерея располагались в небольшом брусовом одноэтажном здании. В 2009 году состоялся переезд в новое здание в центре города. Площади нового помещения позволили более презентабельно обустроить музей и картинную галерею. Там и прошло празднование 40-летия картинной галереи в 2019 году, а в 2021 году отметил 40-летие и музей «История БАМ». С момента переезда ремонт помещений не проводился, хотя необходимость такая возникла.
2022 год объявлен «Годом культурного наследия народов России» и в рамках федерального проекта будет проведён капитальный ремонт картинной галереи и музея «История БАМ». На эти цели выделено 8 млн 309 тыс. рублей из федерального и местного бюджетов.
Проект капитального ремонта музея в Северобайкальске предполагает полную замену электрообудования, сантехники, пожарно-охранной сигнализации, косметический ремонт стен, потолка, замена дверных полотен. Также будет оборудовано современное фондохранилище, сообщает управление культуры МО «г. Северобайкальск».
Помимо музея на севере Бурятии, в 2022 году будет капитально отремонтирован музей истории города в Улан-Удэ.
На севере Бурятии модернизируют музей «История БАМ»
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