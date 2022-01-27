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Жительница Иркутской области отметила 100-летний юбилей

Жительница Иркутской области отметила 100-летний юбилей
Общество,  Фото:pixabay.com
В Балаганском районе поздравили труженицу тыла Валентину Константинову

100-летний юбилей отметила жительница Балаганского района Иркутской области, вдова участника Великой Отечественной войны, труженица тыла Валентина Дмитриевна Константинова.

Родилась Валентина Дмитриевна в городе Зея Амурской области. Во время войны работала на хлебозаводе во Владивостоке. Сушили сухари для отправки на фронт, упаковывали их в мешки и ставили на них свою фамилию. Работали круглосуточно. В 1943 году вышла замуж за военного Павла Ильича Константинова. Вскоре мужа направили на фронт, а горе не обошло их семью – в тяжёлое военное время от тифа умерли две дочери.

Семья переехала в Иркутскую область, куда Павла Ильича после демобилизации в 1947 году направили на работу по партийной линии. Валентина Дмитриевна работала в колхозе телятницей, няней в детском саду. Воспитали четверых детей.

- Какое у меня хобби, любимое занятие? Любимое занятие – вырастить мясо, картошку да овощи, чтобы семью прокормить, – смеётся Валентина Дмитриевна.

До глубокой старости, в возрасте уже за 90 лет, нянчилась с внуками и правнуками, выполняла всю домашнюю работу.

- Валентина Дмитриевна никогда ни на что не жалуется, когда приходят её навестить, обязательно приглашает за стол, предлагает угощенья, - сообщает пресс-служба министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

В день своего столетия Валентина Дмитриевна приболела. Прибывшие поздравить её с юбилеем руководители районной администрации и управления социальной защиты населения пожелали имениннице выздоровления и вручили поздравительные открытки, а также сладкие подарки.
долгожитель юбилей Иркутская область

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