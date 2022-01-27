Принят проект постановления «Об увеличении площади лесопаркового зелёного пояса вокруг города Иркутска»
Лесопарковая зона Иркутска будет увеличена на 39000 гектаров. Такое решение приняли депутаты законодательного собрания Иркутской области. Увеличение зелёного пояса предлагается, в том числе за счёт защитных лесов, расположенных в первом, втором и третьем поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения Иркутска, Плишкинских лесов Хомутовского МО, лесного массива в районе Академгородка, территории береговой полосы в районе реки Кая, земель лесного фонда, расположенных в районе Мельничной пади, ряда неосвоенных земельных участков, имеющих лесные насаждения, лесного массива в районе «Ключи Ситникова» Усольского района.
На территориях, включённых в лесоохранный пояс, запрещено вырубать деревья, вести застройку, использовать химические препараты, размещать свалки, добывать полезные ископаемые и другие виды деятельности, которые могут нанести ущерб экологии. Весной специалисты комитета городского обустройства администрации Иркутска выйдут на присоединённые территории и проведут осмотр насаждений и оценку загрязнённости массивов. В следующем году на данных территориях будут проведены субботники, в случае необходимости – работы по лесовосстановлению.
Напомним, что ранее, благодаря инициативе о включении лесных массивов, которые относятся к разряду неразграниченных земель, в перечень городских лесов Иркутска, их площадь была увеличена на 22 гектара. Это дополнительные территории в районе Плишкинского леса и водоохраной зоне Ершовского водозабора, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Лесопарковую зону Иркутска увеличат на 39000 гектаров
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