 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 января

26 января

Популярное

В Иркутской области построят сейсмостойкие жилые дома вместо «хрущёвок»

В Иркутской области построят сейсмостойкие жилые дома вместо «хрущёвок»
Общество,  Фото:pexels.com
Строительство запланировано в Усолье-Сибирском и Зиме

Власти Иркутской области готовят документы на строительство сейсмостойких жилых домов в Усолье-Сибирском и Зиме. Их построят вместо аварийных жилых домов 335 серии, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

В регионе расположен 1281 многоквартирный дом серии 1-335 с общей площадью жилых помещений 4,5 миллиона квадратных метров. В том числе восемь домов признаны аварийными и подлежащими сносу после 1 января 2017 года.

Эти дома не отвечают современным нормам сейсмостойкого строительства. Общий объем средств, необходимый на расселение всех домов 335-й серии, составляет 365 млрд рублей, что превышает доходную и расходную части бюджета региона.

Тогда власти направили в адрес Михаила Мишустина письмо о возможности выделения в 2022 году средств из резервного фонда правительства РФ для строительства многоквартирных домов, взамен аварийных 335-й серии.

– Минстрой России ответил, что средства резервного фонда на строительство нового жилья в рамках мероприятия «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» могут быть выделены при наличии проектной документации и поручения председателя правительства РФ. Сегодня мы совместно с органами местного самоуправления готовим пакет документов на строительство новых сейсмостойких жилых домов в городах Усолье-Сибирское и Зиме, – рассказал министр строительства Иркутской области Павел Писарев.

строительство жилье

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Более 800 заражённых: Коронавирус в Бурятии вновь бьёт рекорды
Более 800 заражённых: Коронавирус в Бурятии вновь бьёт рекорды
Общество, 27.01.2022
Заболеваемость коронавирусом растёт невероятными темпами  
В Улан-Удэ активно составляют протоколы за собак на самовыгуле
В Улан-Удэ активно составляют протоколы за собак на самовыгуле
Общество, 27.01.2022
За месяц составили 50 протоколов на нерадивых хозяев собак
В Иркутской области построят сейсмостойкие жилые дома вместо «хрущёвок»
В Иркутской области построят сейсмостойкие жилые дома вместо «хрущёвок»
Общество, 27.01.2022
Строительство запланировано в Усолье-Сибирском и Зиме
Бурятские спасатели отправились в горы
Бурятские спасатели отправились в горы
Общество, 27.01.2022
Специалисты совершат 50-километровый переход
Главный санврач Бурятии просит не принимать гостей в Сагаалган
Главный санврач Бурятии просит не принимать гостей в Сагаалган
Общество, 27.01.2022
Жителей Бурятии призывают отказаться от посещения дацанов
Незаконно рубить лес в Бурятии стали меньше
Незаконно рубить лес в Бурятии стали меньше
Общество, 27.01.2022
В прошлом году «чёрные» лесорубы уничтожили насаждений на 350 млн 
У «чёрного» лесоруба в Бурятии изъяли бензопилу
У «чёрного» лесоруба в Бурятии изъяли бензопилу
Общество, 27.01.2022
Мужчина вырубил леса на 235 тысяч рублей 
На Байкале изменят дни курсирования 2 пригородных поездов
На Байкале изменят дни курсирования 2 пригородных поездов
Общество, 27.01.2022
Расписание изменится для электричек Слюдянка-1 – Выдрино
На call-центр скорой помощи в Улан-Удэ обрушился шквал звонков
На call-центр скорой помощи в Улан-Удэ обрушился шквал звонков
Общество, 27.01.2022
Большинство вопросов связаны с небольшим повышением температуры,
Жители Бурятии связали более 500 вещей для детей, стариков и осуждённых
Жители Бурятии связали более 500 вещей для детей, стариков и осуждённых
Общество, 27.01.2022
С помощью церкви в дар новые тёплые вещи получили учреждения для детей, дома престарелых и колонии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^