Строительство запланировано в Усолье-Сибирском и Зиме
Власти Иркутской области готовят документы на строительство сейсмостойких жилых домов в Усолье-Сибирском и Зиме. Их построят вместо аварийных жилых домов 335 серии, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
В регионе расположен 1281 многоквартирный дом серии 1-335 с общей площадью жилых помещений 4,5 миллиона квадратных метров. В том числе восемь домов признаны аварийными и подлежащими сносу после 1 января 2017 года.
Эти дома не отвечают современным нормам сейсмостойкого строительства. Общий объем средств, необходимый на расселение всех домов 335-й серии, составляет 365 млрд рублей, что превышает доходную и расходную части бюджета региона.
Тогда власти направили в адрес Михаила Мишустина письмо о возможности выделения в 2022 году средств из резервного фонда правительства РФ для строительства многоквартирных домов, взамен аварийных 335-й серии.
– Минстрой России ответил, что средства резервного фонда на строительство нового жилья в рамках мероприятия «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» могут быть выделены при наличии проектной документации и поручения председателя правительства РФ. Сегодня мы совместно с органами местного самоуправления готовим пакет документов на строительство новых сейсмостойких жилых домов в городах Усолье-Сибирское и Зиме, – рассказал министр строительства Иркутской области Павел Писарев.
В Иркутской области построят сейсмостойкие жилые дома вместо «хрущёвок»
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