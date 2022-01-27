Бурятские спасатели отправились в горы

Специалисты совершат 50-километровый переход



25 января спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы отправились на очередные учебно-тренировочные сборы по выживанию в зимний период. Там спасатели отрабатывают навыки и организацию жизнеобеспечения группы в полевых условиях.



- Спасатели совершат переход протяжённостью около 50 км из села Дулан Кабанского района, по морскому хребту в сторону село Кома Прибайкальского района, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Спуском в Кальцитовую пещеру они завершат учебно-тренировочные сборы. Затем вернутся в Улан-Удэ.

