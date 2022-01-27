 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 января

26 января

Популярное

Бурятские спасатели отправились в горы

Бурятские спасатели отправились в горы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Специалисты совершат 50-километровый переход

25 января спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы отправились на очередные учебно-тренировочные сборы по выживанию в зимний период. Там спасатели отрабатывают навыки и организацию жизнеобеспечения группы в полевых условиях.

- Спасатели совершат переход протяжённостью около 50 км из села Дулан Кабанского района, по морскому хребту в сторону село Кома Прибайкальского района, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Спуском в Кальцитовую пещеру они завершат учебно-тренировочные сборы. Затем вернутся в Улан-Удэ.
горы спасатели

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Более 800 заражённых: Коронавирус в Бурятии вновь бьёт рекорды
Более 800 заражённых: Коронавирус в Бурятии вновь бьёт рекорды
Общество, 27.01.2022
Заболеваемость коронавирусом растёт невероятными темпами  
В Улан-Удэ активно составляют протоколы за собак на самовыгуле
В Улан-Удэ активно составляют протоколы за собак на самовыгуле
Общество, 27.01.2022
За месяц составили 50 протоколов на нерадивых хозяев собак
В Иркутской области построят сейсмостойкие жилые дома вместо «хрущёвок»
В Иркутской области построят сейсмостойкие жилые дома вместо «хрущёвок»
Общество, 27.01.2022
Строительство запланировано в Усолье-Сибирском и Зиме
Бурятские спасатели отправились в горы
Бурятские спасатели отправились в горы
Общество, 27.01.2022
Специалисты совершат 50-километровый переход
Главный санврач Бурятии просит не принимать гостей в Сагаалган
Главный санврач Бурятии просит не принимать гостей в Сагаалган
Общество, 27.01.2022
Жителей Бурятии призывают отказаться от посещения дацанов
Незаконно рубить лес в Бурятии стали меньше
Незаконно рубить лес в Бурятии стали меньше
Общество, 27.01.2022
В прошлом году «чёрные» лесорубы уничтожили насаждений на 350 млн 
У «чёрного» лесоруба в Бурятии изъяли бензопилу
У «чёрного» лесоруба в Бурятии изъяли бензопилу
Общество, 27.01.2022
Мужчина вырубил леса на 235 тысяч рублей 
На Байкале изменят дни курсирования 2 пригородных поездов
На Байкале изменят дни курсирования 2 пригородных поездов
Общество, 27.01.2022
Расписание изменится для электричек Слюдянка-1 – Выдрино
На call-центр скорой помощи в Улан-Удэ обрушился шквал звонков
На call-центр скорой помощи в Улан-Удэ обрушился шквал звонков
Общество, 27.01.2022
Большинство вопросов связаны с небольшим повышением температуры,
Жители Бурятии связали более 500 вещей для детей, стариков и осуждённых
Жители Бурятии связали более 500 вещей для детей, стариков и осуждённых
Общество, 27.01.2022
С помощью церкви в дар новые тёплые вещи получили учреждения для детей, дома престарелых и колонии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^