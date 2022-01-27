Специалисты совершат 50-километровый переход
25 января спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы отправились на очередные учебно-тренировочные сборы по выживанию в зимний период. Там спасатели отрабатывают навыки и организацию жизнеобеспечения группы в полевых условиях.
- Спасатели совершат переход протяжённостью около 50 км из села Дулан Кабанского района, по морскому хребту в сторону село Кома Прибайкальского района, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Спуском в Кальцитовую пещеру они завершат учебно-тренировочные сборы. Затем вернутся в Улан-Удэ.
Бурятские спасатели отправились в горы
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