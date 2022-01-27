В Улан-Удэ утверждены мероприятия Года здоровья и активного долголетия

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В них примут участие горожане всех возрастов



В Улан-Удэ утверждён план мероприятий по проведению Года здоровья и активного долголетия. В рамках тематического года в столице Бурятии запланированы десятки различных мероприятий для детей, молодёжи и старшего поколения: творческие проекты, профилактические акции, соревнования, турниры, фестивали, спартакиады и конкурсы, которые должны пройти в течение всего года при благоприятной санэпидобстановке.



Тематические мероприятия состоятся в домах культуры, детских учреждениях образования, культуры и спорта, парках, скверах и музеях города. Особое внимание будет уделено мероприятиям для пожилых горожан. Для них будут организованы фестиваль скандинавской ходьбы, спартакиады среди ветеранских организаций, конкурс «Нам года – не беда» среди клубов ветеранов, конкурсы и концерты, посвящённые Дню пожилого человека.



Также планируется провести серию профилактических акций «Алкоголизм – не выход», «СТОП, наркотик», «Жить здорово», «Зависимость – дело слабых», «Беда по имени Никотин», «Мы – здоровое поколение». Этой зимой дворовые инструкторы проведут соревнования по скоростному бегу на коньках «Быстрый конёк», а весной – первенство Октябрьского района по мини-футболу «Лига дворового футбола - 2022». В Советском районе пройдёт спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья!», районная фотовыставка «На пути к здоровью и долголетию» и молодёжный фестиваль национальных культур. Для школьников Железнодорожного района планируется военно-спортивная игра «Зарница», фестиваль национальных подвижных игр среди дворовых команд «Сурхарбан - 2022».



Активное участие в тематических мероприятиях примут дети. В городском дворце детского и юношеского творчества их ждут весёлые старты в рамках городской акции «Спорту – да!» и флешмоба «Фитнес для всех». В городском центре туризма пройдут соревнования по спортивному туризму «Высота», а центр дополнительного образования «Эдельвейс» организует квест «Тропа здоровья».



Всего в рамках тематического года в списке значится 50 мероприятий, которые будут интересны для горожан всех возрастов. Торжественное закрытие и подведение итогов года состоится в декабре 2022 года, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

