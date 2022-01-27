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В Бурятии поздравят 768 долгожителей

В Бурятии поздравят 768 долгожителей
Общество,  Фото:pixabay.com
В прошлом году 90-, 95- и 100-летие отметили 701 ветеран республики

В Бурятии долгожители получают единовременную денежную выплату и именные поздравительные письма за подписью президента РФ и главы республики. В 2021 году в регионе с юбилейными датами 90, 95 и 100 лет поздравили 701 человека на сумму более 4 млн рублей.

По информации пресс-службы министерства социальной защиты населения РБ, в 2022 году в Бурятии 768 жителей республики отметят юбилейные дни рождения. Запланированная сумма финансирования – более 4,1 млн рублей.

Согласно порядку награждения к юбилейным дням рождения участникам Великой Отечественной войны выплачивается единовременная выплата в размере 20 тыс. руб., труженикам тыла – в размере 5 тыс. руб.

Со второго квартала 2020 года в связи с действием ограничительных мер пожилые граждане находятся в условиях самоизоляции. Работа в Бурятия по поздравлению ветеранов с юбилейными днями рождения проводится дистанционно, посредством телефонной связи, с уведомлением о вручении персональных поздравлений после изменения эпидемиологической ситуации либо с посещением, но при жёстком соблюдении всех мер профилактики. 
Бурятия долгожитель юбилей

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