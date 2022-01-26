В Улан-Удэ жители Комушки жалуются на снежные завалы







В пресс-службе комбината по благоустройству «Байкал-Daily» прокомментировали ситуацию.



- Работы по уборке снега и подсыпке городских дорог выполняются ежедневно в круглосуточном режиме. В первую очередь посыпаются наиболее опасные для движения транспорта участки: крутые спуски и подъёмы, мосты, перекрёстки, остановки, - заявили в комитете городского хозяйства.



Работы по уборке снега на остановках в Комушке запланированы на текущей и следующей неделе.



О необходимости подсыпки дорог и уборки снега жителей просят сообщать в круглосуточную диспетчерскую службу комбината по благоустройству по телефону 37-96-46.



Жители улан-удэнского микрорайона Комушка пожаловались на заснеженные остановки и тротуары. Местный житель запечатлел на видео ближайшую остановку, запечатлев проблему. Запись он предоставил «Байкал-Daily».- Больная тема с прошлого года. Сугробы больше 40 сантиметров, наледь, накат. Тротуар – узенькая дорожка, протоптанная людьми, - говорит местный житель.На видео показана пешеходная дорожка, которую от проезжей части отделяет лишь снежный сугроб. Остановочный карман также завален снегом. Пассажирам автобусов, вероятно, приходится высоко поднимать ноги, чтобы попасть в салон.