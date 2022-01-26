Артистам Бурятского оперного театра изменили трудовой договор

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Раньше он заключался только на один театральный сезон



Более 70 сотрудников творческого коллектива Бурятского театра оперы и балета переведены со срочных трудовых договоров на бессрочные. Такое решение принял Дмитрий Дылыков в первые сто дней после назначения на должность директора, сообщает пресс-служба театра.



— Раньше сотрудники театра работали по срочному трудовому договору, который заключался на один театральный сезон — с августа по июнь. И каждый год его необходимо было продлевать, что само по себе неудобно. Кроме того, терялся целый месяц льготного стажа, а для артистов этот фактор является существенным при оформлении права на пенсию по выслуге лет. Теперь все дни будут засчитываться в общий трудовой стаж, — прокомментировал решение Дмитрий Дылыков.



Артисты театра имеют право на пенсию по выслуге лет после 15-25 лет трудового стажа, в зависимости от специализации. Деятельность артистов балета связана с постоянными тяжёлыми физическими и психофизическими нагрузками, сопровождающимися профессиональными заболеваниями. Солисты оперы, хористы и артисты оркестра, играющие на духовых инструментах, также находятся в зоне риска заболеваний лёгких и голосового аппарата.



Кроме того, работники, встречающие зрителей первыми – капельдинеры и гардеробщицы – теперь переведены в штат театра. Они до октября 2021 года трудились по гражданско-правовому договору, то есть не состояли в штате театра.

