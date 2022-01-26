Всего изъято 18 кг запрещённой животноводческой продукции
Госинспекторы Россельхознадзора в пункте пропуска «Кяхта» выявили нарушение законодательства в области ветеринарии, сообщает пресс-служба ведомства.
Так, гражданин Монголии на автомобиле пытался ввезти 13 кг варёного и сушёного мяса и пять кг сушёного творога.
Такая продукция запрещена для импорта в Россию, так как ввозится из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении.
В отношении гражданина Монголии возбуждено дело об административном правонарушении правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил. Мясо и творог изъяты и отправлены обратно в Монголию.
В Бурятии изъяли варёное и сушёное мясо из Монголии
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