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В Бурятии изъяли варёное и сушёное мясо из Монголии

В Бурятии изъяли варёное и сушёное мясо из Монголии
Общество,  Фото:управление Россельхознадзора
Всего изъято 18 кг запрещённой животноводческой продукции

Госинспекторы Россельхознадзора в пункте пропуска «Кяхта» выявили нарушение законодательства в области ветеринарии, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, гражданин Монголии на автомобиле пытался ввезти 13 кг варёного и сушёного мяса и пять кг сушёного творога.

Такая продукция запрещена для импорта в Россию, так как ввозится из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении.

В отношении гражданина Монголии возбуждено дело об административном правонарушении правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил. Мясо и творог изъяты и отправлены обратно в Монголию.
Россельхознадзор Монголия

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