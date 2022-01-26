В Бурятии изъяли варёное и сушёное мясо из Монголии

Общество, Фото: управление Россельхознадзора

Всего изъято 18 кг запрещённой животноводческой продукции



Госинспекторы Россельхознадзора в пункте пропуска «Кяхта» выявили нарушение законодательства в области ветеринарии, сообщает пресс-служба ведомства.



Так, гражданин Монголии на автомобиле пытался ввезти 13 кг варёного и сушёного мяса и пять кг сушёного творога.



Такая продукция запрещена для импорта в Россию, так как ввозится из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении.



В отношении гражданина Монголии возбуждено дело об административном правонарушении правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил. Мясо и творог изъяты и отправлены обратно в Монголию.

