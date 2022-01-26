В Улан-Удэ наградили победителей конкурса ледяных скульптур





В течение нескольких дней горожане выбирали наиболее понравившуюся коммерческую скульптуру на сайте «Активный горожанин».



Дипломами победителей награждены:

За первое место - Улан-Удэнский авиационный завод

За второе место - Торговая группа «Абсолют»

За третье место - Компания «Вегос-М»





Сегодня, 26 января, на планёрном совещании в администрации Улан-Удэ поздравили победителей народного голосования на выбор лучшей ледяной скульптуры на площади Советов.Как сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ, в украшение главной площади столицы республики в этом году внесли свой вклад коммерческие организации. Предприятиям и организациям Бурятии предоставили на бесплатной основе места для размещения своих фирменных эмблем. Откликнулись 7 организаций, которые разработали эскизы и заключили договоры с подрядными организациями на создание и установку своих скульптур на территории новогоднего городка на площади Советов.