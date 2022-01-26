 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 января

25 января

Популярное

В Улан-Удэ наградили победителей конкурса ледяных скульптур

В Улан-Удэ наградили победителей конкурса ледяных скульптур
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Первое место занял Улан-Удэнский авиазавод

Сегодня, 26 января, на планёрном совещании в администрации Улан-Удэ поздравили победителей народного голосования на выбор лучшей ледяной скульптуры на площади Советов. 

Как сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ, в украшение главной площади столицы республики в этом году внесли свой вклад коммерческие организации. Предприятиям и организациям Бурятии предоставили на бесплатной основе места для размещения своих фирменных эмблем. Откликнулись 7 организаций, которые разработали эскизы и заключили договоры с подрядными организациями на создание и установку своих скульптур на территории новогоднего городка на площади Советов.

В течение нескольких дней горожане выбирали наиболее понравившуюся коммерческую скульптуру на сайте «Активный горожанин».

Дипломами победителей награждены:
За первое место - Улан-Удэнский авиационный завод
За второе место - Торговая группа «Абсолют»
За третье место - Компания «Вегос-М»

Улан-Удэ конкурс Новый год ледяные фигуры ледовые скульптуры елка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Иволгинский дацан рассказал о хуралах в дни Сагаалгана
Иволгинский дацан рассказал о хуралах в дни Сагаалгана
Общество, 26.01.2022
Посвящённые празднику молебны пройдут с 29 января по 18 февраля
Театр Бурятии примет участие в фестивале в Иркутске
Театр Бурятии примет участие в фестивале в Иркутске
Общество, 26.01.2022
В марте состоится всероссийский театральный фестиваль имени Валентина Распутина


В Улан-Удэ стартовал конкурс на лучший эскиз мемориала бамовцам
В Улан-Удэ стартовал конкурс на лучший эскиз мемориала бамовцам
Общество, 26.01.2022
К участию приглашаются архитекторы и скульпторы
В Бурятии рассказали, где построят водопроводные сети
В Бурятии рассказали, где построят водопроводные сети
Общество, 26.01.2022
Ещё 5 масштабных проектов реализуют в республике в 2022 году
В Улан-Удэ наградили победителей конкурса ледяных скульптур
В Улан-Удэ наградили победителей конкурса ледяных скульптур
Общество, 26.01.2022
Первое место занял Улан-Удэнский авиазавод
В Иркутске проходит «Компьютериада – 2022»
В Иркутске проходит «Компьютериада – 2022»
Общество, 26.01.2022
В рамках фестиваля будут проведены 49 конкурсов в сфере IT
В Курумканском районе Бурятии обрели семьи 11 детей
В Курумканском районе Бурятии обрели семьи 11 детей
Общество, 26.01.2022
В республике около 350 детей нуждаются в семейном устройстве
В Усть-Ордынском округе представят коллекции бурятских костюмов
В Усть-Ордынском округе представят коллекции бурятских костюмов
Общество, 26.01.2022
Дефиле состоится в первый день Белого месяца
В Мухоршибирском районе Бурятии отметили 90-летие ветерана
В Мухоршибирском районе Бурятии отметили 90-летие ветерана
Общество, 26.01.2022
Юбилей отпраздновала жительница села Хонхолой
Стаи собак держат в страхе жителей Гусиноозёрска
Стаи собак держат в страхе жителей Гусиноозёрска
Общество, 26.01.2022
Стая собак нападает на людей, которые ходят возле школы
В Улан-Удэ ограничат движение через переезд «Почтовый»
В Улан-Удэ ограничат движение через переезд «Почтовый»
Общество, 26.01.2022
Ремонтные работы будут производиться в ночь с 26 на 27 января
В Иркутской области компенсацию за ЖКУ получат часть сельских жителей
В Иркутской области компенсацию за ЖКУ получат часть сельских жителей
Общество, 26.01.2022
Социальную поддержку получат социальные работники, библиотекари и бывшие работники культуры
В Бурятии обязали заниматься спортом бесконтактными способами
В Бурятии обязали заниматься спортом бесконтактными способами
Общество, 26.01.2022
Ограничения продлятся до середины февраля
В Туве из-за COVID-19 установлены жёсткие ограничения
В Туве из-за COVID-19 установлены жёсткие ограничения
Общество, 26.01.2022
Запрещено посещать религиозные, спортивные и развлекательные учреждения
Альянс в сфере ИИ провёл аккредитацию первых вузовских программ в сфере ИИ
Альянс в сфере ИИ провёл аккредитацию первых вузовских программ в сфере ИИ
Общество, 26.01.2022
Цель аккредитации — повышение качества подготовки кадров в области ИИ

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^