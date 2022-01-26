В Улан-Удэ ограничат движение через переезд «Почтовый»

Ремонтные работы будут производиться в ночь с 26 на 27 января



В Улан-Удэ на железнодорожном переезде «Почтовый» (5652 км ВСЖД), расположенном по улице Пищевая, в ночь с 26 на 27 января будут производиться ремонтные работы.



Движение автотранспортных средств через переезд будет ограничено в период с 22:00 до 9:00 местного времени. Проезд будет осуществляться по одной из двух полос движения, сообщает пресс-служба ВСЖД.

