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В Улан-Удэ ограничат движение через переезд «Почтовый»

В Улан-Удэ ограничат движение через переезд «Почтовый»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ремонтные работы будут производиться в ночь с 26 на 27 января

В Улан-Удэ на железнодорожном переезде «Почтовый» (5652 км ВСЖД), расположенном по улице Пищевая, в ночь с 26 на 27 января будут производиться ремонтные работы.

Движение автотранспортных средств через переезд будет ограничено в период с 22:00 до 9:00 местного времени. Проезд будет осуществляться по одной из двух полос движения, сообщает пресс-служба ВСЖД.
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