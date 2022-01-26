Ольхон озарится яркими красками
Как сообщал «Байкал Daily», на острове Ольхон с 13 по 19 февраля пройдёт OlkhonIceFest (0+) – конкурс ледовых скульптур. С 19 по 21 февраля планируется OlkhonIceFest (0+) - фестиваль культуры, творчества и спорта. Зрителей ждёт ледовый городок, спортивные соревнования, фаер-шоу и лазерное представление.
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- Ледовый городок всегда завораживает и в дневное время. Но вечером он вспыхивает разноцветными огнями. В этом году в вечернее время 19 февраля зрителей фестиваля ждёт лазерное шоу, - сообщают организаторы.
Это сюжетное световое действо пройдёт прямо на льду Байкала. Лазерное шоу «Из глубины веков» будет рассказывать о народах Сибири.
Гостям фестиваля можно будет полюбоваться ледовыми скульптурами. Тематика скульптур будет посвящена сибирской архаике, культуре народов Сибири. В своих работах мастера отразят наследие архаичных и традиционных культур, древность, запечатленную в археологических и этнографических артефактах
Ледовый городок будет работать до начала марта.
На Байкале пройдёт фестиваль с лазерным шоу
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