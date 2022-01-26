Из-за вспышки COVID-19 на карантин отправились более 2500 детей
На утро 26 января из-за вспышки коронавируса в детских садах столицы Бурятии закрылись на карантин 79 групп. На карантине находятся 2631 детей, 11 сотрудников и 22 воспитателя. Напомним, что в всего в Улан-Удэ 43 муниципальных дошкольных образовательных учреждения.
Согласно предписанию Роспотребнадзора по Бурятии, как только в группе детского сада заболел 1 ребёнок или 1 сотрудник, вся группа уходит на карантин. В этом случае родителям выписывается больничный лист. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
В детсадах Улан-Удэ 79 групп закрылись на карантин
Общество, Фото:
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