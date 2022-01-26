Остановки Улан-Удэ чистят от рекламы

За расклейку объявление предусмотрен штраф



Мобильные бригады комбината по благоустройству Улан-Удэ очищают остановочные пункты от рекламных объявлений в Октябрьском, Железнодорожном, Советском районах.

⠀

За прошлую неделю были очищены остановки Аквабур, Рошстрой, Тумэн Морин, Конечная, Мост.

⠀

Несанкционированная расклейка объявлений на автобусных остановках запрещена и влечёт наложение административного штрафа до 60 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе комитета городского хозяйства.

