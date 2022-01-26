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Жителя Бурятии отправили в колонию за наркотики

Жителя Бурятии отправили в колонию за наркотики
Общество,  Фото:pexels.com
Рецидивиста задержали в аэропорту

Житель Иволгинского района Бурятии признан виновным в незаконном приобретении, хранение наркотических средств в крупном размере.

Суд установил, что в июле 2021 года подсудимый, имея при себе масло канабиса (13,275 граммов) и табак, содержащий в себе масло канабиса в объёме 1,614 граммов, прибыл в аэропорт Улан-Удэ, где его задержали транспортные полицейские. На досмотре наркотические средства изъяли.

Государственный обвинитель Бурятской транспортной прокуратуры настоял на реальном лишении свободы. Он исходил из того, что подсудимый ранее судим, имеет непогашенную судимость за аналогичное преступление.

Суд признал его виновным, назначил наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор суда вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. 
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