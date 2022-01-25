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Необычные советы для удалёнки прислал родителям учитель в Бурятии

Необычные советы для удалёнки прислал родителям учитель в Бурятии
Общество,  Фото:pixabay.com
Список «вредных советов» для школьников удивил и повеселил жителей республики

Учитель из Кыренской средней школы, что находится в Тункинском районе Бурятии, отправил в родительский чат забавные «вредные» советы. Скриншоты появились в паблике ves_ulan_ude_

В родительском чате в «Вайбере» учитель прислал всем инструкцию на время онлайн-обучения для родителей, якобы от директора школы.

«Уважаемые родители! Чтобы дети чувствовали себя дома комфортно, так же, как и в школе, во время онлайн-обучения предоставьте им все возможные условия, как в школе», - с таки слов начинается безобидное сообщение.

Далее в неё говорится, что дети должны пинать стены, находясь в обуви, а на столах выцарапывать имена тех, кого любят или наоборот, не любят.

Также родителям «предлагают», чтобы дети не выключали в комнатах свет, а все открытые отверстия дома затыкали фантиками и упаковками от чипсов.

К этому списку добавляется и приклеивание жвачек под столами и стульями и выкидывание мусора мимо урн.

«Пусть во весь голос кричат и бегают из одной комнаты в другую», - пишет учитель.

Но самым главным в списке является то, что родителям ни в коем случае нельзя кричать на своих чад, ведь можно испортить нежную психику ребёнка. А также следует беречь свои нервы, «ведь нервные клетки не восстанавливаются».

«Дети немного пошалят и всё. Ведь это дети. Тем более, их у вас всего три или четыре. Не как в школе – по 20-30 в классе», - заканчивает автор.

Это сообщение, разумеется, было шуточным.

«Давайте без негатива. Просто улыбнёмся», - подписали скриншоты.

Эта «инструкция на время онлайн-обучения» позабавила жителей республики, и они решили тоже проявить креатив в ответ.

«Да, конечно, после этого будем ожидать школьную уборщицу для генеральной уборки», «Ну, а директор и администрация школы собирайте пока денежку в фонд квартиры на шторы, на краску на линолеум и прочее», «И ещё ни в коем случае не заставляйте ребёнка все это убирать и мыть, у них же ручки нежные, устанут ведь», - написали подписчики.

Одна девушка, правда, печально написала: «Они так и делают».

А некоторые комментаторы и вовсе восприняли сообщение всерьёз.

«Господи, хоть кто-то правду сказал - МОЛОДЕЦ! Ведут себя дети в общественных местах отвратительно и даже в присутствии родителей - которые и не думают делать замечания своим чадам. Воспитание рождается дома, а вот проявляется везде - это оценка родителям. Спасибо!», «Тогда пусть государство финансирует нас на время дистанта. И они будут вести себя как в школе», - поддержали написанное.

А кто-то просто пожалел Кыренскую школу.

«М-да, жалко школу, конечно», «Не ужели учителя директор и администрация только эту сторону видят в учениках? О хорошем ни слова, жаль их. Профессиональное выгорание - штука серьезная», - поделились мнением люди.


школы учителя

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