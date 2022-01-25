Иркутский борец стал призёром чемпионата России

Соревнования по греко-римской борьбе по спорту глухих прошли во Владимире
Спортсмен Иркутской области, мастер спорта международного класса Максим Герасимович занял второе место на чемпионате России по греко-римской борьбе по спорту глухих. Соревнования проходили с 21 по 24 января во Владимире.
На чемпионате страны спортсмены боролись не только за медали, но и путёвки на Сурдлимпийские игры. Игры должны пройти с 1 по 15 мая 2022 года в городе Кашиас-ду-Сул в Бразилии.
Максим Герасимович выступал в весовой категории 87 кг и стал серебряным призёром. В финале Максим уступил Давиду Трегубову из Москвы, который завоевал золотую награду в этой весовой категории. Бронзовую медаль выиграл также представитель Москвы Аяз Поздняков.
Максим Герасимович тренируется в областной спортивной школе олимпийского резерва «Спарта» у Владимира Зайцева и Александра Хаустова. Как отметил тренер спортсмена Владимир Зайцев, окончательный состав сборной команды России на Сурдлимпийские игры будет утверждён по результатам тренировочных сборов, в которых примут участие борцы, занявшие первые и вторые места на чемпионате страны. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
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