Иркутский борец стал призёром чемпионата России

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

Соревнования по греко-римской борьбе по спорту глухих прошли во Владимире



Спортсмен Иркутской области, мастер спорта международного класса Максим Герасимович занял второе место на чемпионате России по греко-римской борьбе по спорту глухих. Соревнования проходили с 21 по 24 января во Владимире.



На чемпионате страны спортсмены боролись не только за медали, но и путёвки на Сурдлимпийские игры. Игры должны пройти с 1 по 15 мая 2022 года в городе Кашиас-ду-Сул в Бразилии.



Максим Герасимович выступал в весовой категории 87 кг и стал серебряным призёром. В финале Максим уступил Давиду Трегубову из Москвы, который завоевал золотую награду в этой весовой категории. Бронзовую медаль выиграл также представитель Москвы Аяз Поздняков.



Максим Герасимович тренируется в областной спортивной школе олимпийского резерва «Спарта» у Владимира Зайцева и Александра Хаустова. Как отметил тренер спортсмена Владимир Зайцев, окончательный состав сборной команды России на Сурдлимпийские игры будет утверждён по результатам тренировочных сборов, в которых примут участие борцы, занявшие первые и вторые места на чемпионате страны. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

