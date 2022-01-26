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В Бурятии температура опускалась до -40 градусов

В Бурятии температура опускалась до -40 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Ночью в Улан-Удэ было до -27

По данным Бурятского гидрометцентра, 26 января в республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер слабый. Температура ночью -25,-30, местами -35,-40, по южному Прибайкалью -16,-21, днём -14,-19, местами по южной половине республики -8,-13, по крайнему северу -22,-27.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер слабый. Температура ночью -25,-27, днём -15,-17.
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