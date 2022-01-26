В Бурятии температура опускалась до -40 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Ночью в Улан-Удэ было до -27



По данным Бурятского гидрометцентра, 26 января в республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер слабый. Температура ночью -25,-30, местами -35,-40, по южному Прибайкалью -16,-21, днём -14,-19, местами по южной половине республики -8,-13, по крайнему северу -22,-27.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер слабый. Температура ночью -25,-27, днём -15,-17.

