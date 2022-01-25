В Иркутске родилась тройня

Общество, Фото: служба ЗАГС Иркутской области

Семью поздравили с выпиской из перинатального центра города



В Иркутском городском перинатальном центре 24 января прошла торжественная выписка матери, у которой родились тройняшки, сообщает служба ЗАГС Иркутской области.



Тройняшки – мальчики Владимир, Иван и Леонид, стали третьим, четвертым и пятым ребёнком в иркутской семье Николая Леонидовича и Екатерины Геннадьевны. Малыши появились на свет 30 декабря 2021 года. После родов счастливая мама наблюдалась в перинатальном центре, соблюдая все рекомендации врачей. Мальчиков дома ждут два старших брата Егор и Кирилл.



Родителей поздравили представители правительства области и службы ЗАГС. Семье пожелали и всего самого наилучшего.

