Семью поздравили с выпиской из перинатального центра города
В Иркутском городском перинатальном центре 24 января прошла торжественная выписка матери, у которой родились тройняшки, сообщает служба ЗАГС Иркутской области.
Тройняшки – мальчики Владимир, Иван и Леонид, стали третьим, четвертым и пятым ребёнком в иркутской семье Николая Леонидовича и Екатерины Геннадьевны. Малыши появились на свет 30 декабря 2021 года. После родов счастливая мама наблюдалась в перинатальном центре, соблюдая все рекомендации врачей. Мальчиков дома ждут два старших брата Егор и Кирилл.
Родителей поздравили представители правительства области и службы ЗАГС. Семье пожелали и всего самого наилучшего.
В Иркутске родилась тройня
Общество, Фото:
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