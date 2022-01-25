2 февраля объявлен нерабочим в Усть-Ордынском округе

В течение месяца в регионе пройдут праздничные мероприятия
Первый день нового года по лунному календарю объявлен нерабочим (праздничным) днём в Усть-Ордынском Бурятском округе. Соответствующий указ подписан губернатором Иркутской области. В этом году национально-культурный праздник «Сагаалган» продлится со 2 февраля до 2 марта.
На протяжении всего Белого месяца жители и гости окружного центра смогут посетить дацан Тубдэн Даржилин. На разных площадках в посёлке Усть-Ордынский будут проходить культурно-спортивные мероприятия. Перечень мероприятий может измениться из-за эпидемиологической ситуации, связанной с распространением COVID-19.
Планируется, что в физкультурно-оздоровительном комплексе «Лидер» состоится фестиваль народных игр (0+): стрельба из бурятского лука и игра в кости «шагай наадан». Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа готовит выставку, посвящённую празднику Белого Месяца «Сагаан hараар, Сагалганаар!» (6+). В музее будет развёрнута выставочная композиция из предметов буддийского культа: скульптуры, танка, старинные фотографии из Аларского дацана. Посетители выставки увидят ценный ритуальный предмет в форме морской раковины (предположительно 19 века), который хранится в музее с 1946 года.
Кроме того, в музее разместят мемориальную коллекцию (6+) известных выходцев округа: российского учёного в области радиотехники и электроники, конструктора средств противоракетной обороны Або Шаракшанэ и советского конструктора спортивных пистолетов Ефима Хайдурова. В большом зале будет смонтирована выставка картин молодых художников УОБО (12+): Александра Имедеева, Владислава Урбаханова, Юрия Ермолаева, Павла Михайлова и Екатерины Асалхановой.
Усть-Ордынский национальный центр народного творчества планирует четыре творческих конкурса окружного уровня: традиционный окружной конкурс красоты и таланта «Баатар –Дангина», конкурс фольклорных коллективов «Один день бурята», конкурс улигершинов и исполнителей одической поэзии и конкурс исполнителей народной песни. Также будет организован окружной межмуниципальный конкурс-акция «Я говорю на родном языке», участие в котором примут учащиеся из всех шести районов УОБО (6+).
2 февраля объявлен нерабочим в Усть-Ордынском округе
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