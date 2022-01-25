В Улан-Удэ скоропостижно скончался известный бурятский КВНщик

Общество, Фото: страница Чингиса Болотова

Булату Будацыренову было всего 29 лет



Активист КВН-движения Бурятии Чингис Болотов сообщил печальную новость. Скоропостижно скончался чемпион Премьер-лиги, участник игр Высшей лиги КВН Булат Будацыренов.



Он родился 25 мая 1992 года, был выпускником республиканского Бурятского национального лицея-интерната №1, учился в БГУ.



- От нас ушел брат, друг, товарищ, КВНщик. Играл в команде КВН «Пушкина, 8». Чемпион Республики Бурятия 2012 года. Вице-чемпион Лиги КВН «Азия» в городе Красноярск, бронзовый призёр Первой лиги, чемпион Премьер-лиги, участник игр Высшей лиги, - сообщает Болотов.



Булат хорошо владел бурятским языком, был редактором игр КВН на бурятском языке. Занимался реализацией просветительских проектов. Писал стихи на бурятском языке и даже стал победителем поэтического турнира Намжила Нимбуева в 2013 году.



- Булат, как и все мы, был настоящим патриотом Бурятии. Он не стремился уехать из Бурятии, чтоб жить лучше. Он хотел сделать жизнь в Бурятии интересной и лучше для всех нас. Булат - автор многих шуток, которые сборные Бурятии показывали на Первом канале. Шутки, которые попадали в самую душу зрителей и поэтому имели успех. Шутки, которые мог придумать человек с тонкой организацией души, - отмечает Чингис Болотов.



Прощание состоится сегодня, 25 января.



У Булата остались сестрёнка и мама. Банковские реквизиты, по которым можно поддержать семью, указаны на личных страницах Чингиса Болотова в соцсетях.

