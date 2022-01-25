Булату Будацыренову было всего 29 лет
Активист КВН-движения Бурятии Чингис Болотов сообщил печальную новость. Скоропостижно скончался чемпион Премьер-лиги, участник игр Высшей лиги КВН Булат Будацыренов.
Он родился 25 мая 1992 года, был выпускником республиканского Бурятского национального лицея-интерната №1, учился в БГУ.
- От нас ушел брат, друг, товарищ, КВНщик. Играл в команде КВН «Пушкина, 8». Чемпион Республики Бурятия 2012 года. Вице-чемпион Лиги КВН «Азия» в городе Красноярск, бронзовый призёр Первой лиги, чемпион Премьер-лиги, участник игр Высшей лиги, - сообщает Болотов.
Булат хорошо владел бурятским языком, был редактором игр КВН на бурятском языке. Занимался реализацией просветительских проектов. Писал стихи на бурятском языке и даже стал победителем поэтического турнира Намжила Нимбуева в 2013 году.
- Булат, как и все мы, был настоящим патриотом Бурятии. Он не стремился уехать из Бурятии, чтоб жить лучше. Он хотел сделать жизнь в Бурятии интересной и лучше для всех нас. Булат - автор многих шуток, которые сборные Бурятии показывали на Первом канале. Шутки, которые попадали в самую душу зрителей и поэтому имели успех. Шутки, которые мог придумать человек с тонкой организацией души, - отмечает Чингис Болотов.
Прощание состоится сегодня, 25 января.
У Булата остались сестрёнка и мама. Банковские реквизиты, по которым можно поддержать семью, указаны на личных страницах Чингиса Болотова в соцсетях.
В Улан-Удэ скоропостижно скончался известный бурятский КВНщик
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Булату Будацыренову было всего 29 лет
Виновника оштрафовали на 10 тысяч рублей
Развалины представляют опасность для горожан
Парень неоднократно нарушал закон
Участникам предлагается исполнить один из двух вариантов
Получить грант могут организации, чья деятельность улучшает социально-экономические условия жизни людей
Виктория Невьянцева завоевала сразу три медали
Облепиха попала в специальный реестр географических указаний
За три года было посажено 95 тысяч деревьев и кустарников
Покупное куриное мясо предложили бездомным собакам
В Улан-Удэ днём до -14 градусов
В соревнованиях будут участвовать спортсмены 5 регионов
На работы выделят 3,5 миллиона рублей
Собранные книги начали поступать в соцучреждения республики
В экспозиции будет представлено более 60 графических работ, макеты книг и офортные доски